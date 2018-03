Przyjazd wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa 9 kwietnia do Warszawy, to bardzo dobry sygnał. „To znak, że rozmowy w sprawie praworządności idą w dobrym kierunku” – słyszę w Brukseli. Już kilka tygodni temu jeden z urzędników KE mówił mi, że Timmemrans pojedzie do Warszawy tylko wtedy, gdy będzie miał po co, to znaczy, gdy będzie jakiś konkret i będzie można dokonać jakiś postępów w kwestii praworządności. Skoro w końcu jedzie – to znaczy, że będzie postęp.

W Polsce Frans Timmermans ma się spotkać z Mateuszem Morawieckim /Tomasz Waszczuk /PAP

REKLAMA