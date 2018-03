Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans przyjedzie do Polski 9 kwietnia na rozmowy ws. praworządności – dowiedziała się korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Zaproszenie wystosował do niego minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Według naszych informacji wiceszef Komisji spotka się m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim.

Wizyta będzie kontynuacją dialogu między polskimi władzami a Komisją odnośnie do sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz ustaw dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Komisja już wcześniej zapowiedziała, że będzie analizowała poprawki do ustaw sądowych, które - jak podkreślają politycy PiS - są ustępstwami w kierunku Brukseli.

Timmermans był w Warszawie na rozmowach z polskimi władzami w pierwszej połowie 2016 r., jeszcze na początku sporu o praworządność, gdy ograniczał się on tylko do kwestii Trybunału Konstytucyjnego. Później dialog się załamał i mimo tego, że wiceszef KE chciał spotkać się z ówczesnym szefem MSZ Witoldem Waszczykowskim, ostatecznie do wizyty nie doszło. Według nieoficjalnych informacji polska dyplomacja oferowała wówczas Timmermansowi spotkanie z ministrem ds. europejskich, wiceszefem MSZ Konradem Szymańskim, co w Brukseli uznano za zbyt niski poziom.



Komisja już wcześniej zapowiedziała, że będzie analizowała złożone w ubiegłym tygodniu poprawki do ustaw sądowych. Szef KE Jean-Claude Juncker, odnosząc się do zaproponowanych przez PiS zmian dotyczących SN, KRS i TK, mówił w miniony piątek, że obserwuje inicjatywy podjęte przez część polskiego parlamentu "z najwyższą sympatią".

