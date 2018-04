Zakończony dziś Rajd Sumava Klatovy po raz kolejny był prawdziwym świętem motoryzacji i festiwalem sportowych emocji. Złożyły się na to rewelacyjna obsada z wielokrotnymi mistrzami kraju, a także aktualnym liderem mistrzostw Europy, do tego piękna, niemal letnia pogoda, najszybsze trasy w kalendarzu czeskiego czempionatu i tłumy entuzjastycznych kibiców przy odcinkach. Jedyną polską załogą w tych zawodach byli Jarek i Marcin Szejowie, którzy startowali Fordem Fiestą R5 przygotowanym przez ekipę Orsak Rally Sport. W swojej klasie bracia z Ustronia mieli 19 rywali, a walcząc o miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu mierzyli się także z zawodnikami dysponującymi samochodami WRC.

W rozgrywanym w piątek pierwszym etapie zawodów, reprezentanci GK Forge KoWax Racing połowę odcinków specjalnych ukończyli w pierwszej dziesiątce. W efekcie po sześciu pierwszych odcinkach specjalnych Polacy zajmowali dziesiątą pozycję w klasyfikacji rajdu. Drugi etap ścigania wokół miasta Klatovy był zdecydowanie lepszy w wykonaniu braci Szejów. Polacy zaczęli sobotnią rywalizację od piątego czasu na próbie Janovicka, czyli odcinku, którego nie wykorzystywano w poprzednich edycjach rajdu.

Szejowie skutecznie wykorzystali fakt, że ich czescy rywale nie mieli na tym oesie przewagi doświadczenia. Do ostatnich metrów rajdu Jarek i Marcin walczyli o poprawienie swojej pozycji w klasyfikacji zawodów. W drodze do tego celu na kilku odcinkach wywalczyli rezultaty w ścisłej czołówce rajdu - oprócz wspomnianego piątego miejsca, notowali jeszcze szóste, siódme i czwarte czasy.

Ostatecznie Jarek i Marcin Szejowie ukończyli zmagania na ósmym miejscu w klasyfikacji generalnej zawodów i siódmej pozycji wśród załóg walczących w mistrzostwach Czech. Na finałowym oesie rajdu Polacy mocno zaatakowali, by dogonić Jana Cerny’ego i Petr Cernohorsky’ego, ale doświadczeni Czesi rzutem na taśmę obronili się przed szarzą Szejów. Na mecie obie załogi dzieliło zaledwie 0,3 sekundy.

W drugiej rundzie mistrzostw Czech Szejowie wywalczyli łącznie 16 punktów - 9 za miejsce w klasyfikacji generalnej, a także 7 za lokaty wywalczone w poszczególnych etapach zawodów.

Zgodnie z przewidywaniami po zwycięstwo w Rajdzie Sumava Klatovy sięgnęli Jan Kopecky i Pawel Dresler (Skoda Fabia R5). W ten sposób fabryczna załoga Skody kontynuuje swoją fantastyczną passę na krajowych oesach. Triumf w Klatovy był dziewiętnastym z rzędu zwycięstwem Kopeckiego i Dreslera w rundzie czeskiego czempionatu. Kopeckiemu nie zagroził nawet lider mistrzostw Europy Aleksiej Łukjaniuk, pilotowany przez Aleksieja Arnautowa (Ford Fiesta R5). Rosyjska załoga zajęła drugą pozycję, tracąc blisko minutę do zwycięzców. Trzecią lokatę zdobyli 21-letni Juuso Nordgren i Tapio Suominen (Skoda Fabia R5). Finowie to kolejni reprezentanci fabrycznej ekipy Skoda Motorsport. Łącznie do mety drugiej rundy mistrzostw Czech dotarło 56 na 85 zgłoszonych załóg.

Następne starcie w czeskim rajdowym czempionacie zaplanowano na weekend 20-21 maja, kiedy to odbędzie się Rallye Cesky Krumlov - trzecia runda cyklu.

Nieoficjalna klasyfikacja końcowa 53. Rajdu Sumava Klatovy 2018:

1. Jan Kopecky/Pavel Dresler (Skoda Fabia R5) 1:24:24,7 s

2. Aleksiej Łukjaniuk/Aleksiej Arnautov (Ford Fiesta R5) +53,3 s

3. Juuso Nordgren/Tapio Suominen (Skoda Fabia R5) +1:42,4 s

4. Filip Mares/Jan Hlousek (Skoda Fabia R5) +2:01,4 s

5. Vaclav Kopacek/Barbora Rendlova (Ford Fiesta R5) +2:43,7 s

6. Jaromir Tarabus/Daniel Trunkat (Skoda Fabia R5) +3:05,7 s

7. Jan Cerny/Petr Cernohorsky (Ford Fiesta R5) +3:08,7 s

8. Jarek Szeja/Marcin Szeja (Ford Fiesta R5) +3:09,0 s

9. Martin Vlcek/Jindriska Zakova (Ford Fiesta R5) +3:19,5 s

10. Roman Odlozilik/Martin Turecek (Ford Fiesta R5) +3:44,2 s

11. Vaclav Pech/Petr Uhel (Ford Fiesta R5) +3:58,8 s

12. Karel Trojan/Zdenek Jurka (Skoda Fabia R5) +4:50,6 s

13. Miroslav Jakes/Petr Machu (Skoda Fabia S2000) +4:56,9 s

14. Patrik Rujbr/Veronika Rimalova (Skoda Fabia R5) +5:19,3 s

15. Albert von Thurn und Taxis/Bjorn Degant (Skoda Fabia R5) +6:36,0 s.

Punktacja Rajdowych Mistrzostw Czech 2018 po Rajdzie Sumava Klatovy

1. Jan Kopecky 120 pkt.

2. Vaclav Pech 62 pkt.

3. Filip Mares 55 pkt.

4. Aleksiej Łukjaniuk 48 pkt.

5. Vaclav Kopacek 44 pkt.

6. Jan Cerny 44 pkt.

7. Jaromir Tarabus 42 pkt.

8. Jan Dohnal 41 pkt.

9. Martin Vlcek 35 pkt.

10. Jarek Szeja 27 pkt.

11. Vojtech Stajf 14 pkt.

12. Karel Trojan 12 pkt.

13. Roman Odlozilik 10 pkt.

14. Miroslav Jakes 8 pkt.

15. Patrik Rujbr 5 pkt.

16. Karel Trneny 3 pkt.

17. Tomas Pospisilik 1 pkt.



(mpw)