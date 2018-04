Jakub Brzeziński jadący Skodą Fabią R5 wygrał pierwszy odcinek specjalny 46. Rajdu Świdnickiego-Krause. Wyprzedził o niespełna półtorej sekundy Filipa Nivetta (Ford Fiesta Proto) i Tomasza Kasperczyka (Ford Fiesta R5). Kolejne odcinki specjalne jutro.

Dziś kierowcy pokonali tylko 6,5 kilometrowy odcinek specjalny poprowadzony ulicami Świdnicy. Jakub Brzeziński uzyskał najlepszy czas 4:40.2 i o 1,4 sekundy wyprzedził najlepszych kierowców poprzedniego sezonu, a więc mistrza Polski 2017 Filipe Nivetta (prowadzi w klasie Open N) oraz wicemistrza z poprzedniego roku Tomasza Kasperczyka.





Trasa pierwszego technicznego odcinka okazała się dość trudna i nie wszyscy pokonali ją bezbłędnie. Małe kłopoty przytrafiły się choćby Grzegorzowi Grzybowi (Skoda Fabia R5), który stracił do zwycięzcy 7,1 sekundy. Niewiele słabsi od czołowej trójki byli za to młody i utalentowany Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia R5), który stracił do Brzezińskiego 2,9 sekundy oraz trzecie kierowca poprzedniego sezonu Zbigniew Gabryś (Ford Fiesta R5) - 3,5 sekundy straty.

W klasie Open N 5 sekund do prowadzącego w niej Nivetta traci Marcin Słobodzian (Subaru Impreza GTI). Ciekawie rozpoczęła się rywalizacja w klasie 4 czyli tzw. "ośce" - klasyfikacji samochodów przednionapędowych. Prowadzi Jacek Jurecki, ale wyprzedza o zaledwie 0,1 sekundy Kacpra Wróblewskiego, który w rajdzie jedzie w barwach RMF FM. Tuż za nimi jest doświadczony kierowca Maciej Lubiak. To wszystko gwarant emocji nie tylko w walce o klasyfikację generalną, ale także w pozostałych klasach.

W niedzielę kierowcy pokonają siedem odcinków specjalnych. W tym trzykrotnie odcinek Walim z legendarnymi "patelniami walimskimi". Początek ścigania już o 8.30.

Klasyfikacja Rajdu Świdnickiego-Krause po 1. odcinku specjalnym:

/ wyniki.pzm.pl /

46. Rajd Świdnicki-Krause - Harmonogram

sobota, 21 kwietnia 2018 r.

Ceremonia Startu - Świdnica, Rynek - 17:30

OS 1 Świdnica - Super OS CRUSAR - 19:03

niedziela, 22 kwietnia 2018 r.

Start - serwis/wyjazd - 8:00

Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35 - 8:00-11:15

OS 2/5 Witoszów - Złoty Las 1 / 2 - 8:30-12:00

OS 3/6/8 Walim(x1) - Zagórze 1 / 2 / 3 (Power Stage) - 9:18 - 12:48 - 15:30

OS 4/7 Jawornik - Kamionki 1 / 2 - 9:53-13:23

Ceremonia Mety - Świdnica, Rynek - 16:20