Odsłonięcie pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010, odsłonięcie kamienia w miejscu, gdzie stanie pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim I wieczorny marsz pamięci – to elementy, które złożą się na oficjalne obchody 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Uroczystości państwowe rozpoczną się rano od mszy w intencji ofiar katastrofy, w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu.

Po mszy o godz. 8.41 odbędzie się apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim.



O godz. 15.30 zostanie odsłonięty Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r.; w uroczystości wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych.



Według szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacka Sasina pomnik Ofiar Tragedii odsłonią rodziny ofiar. Podczas uroczystości w ich imieniu przemówienie wygłosi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.



O godz. 16 przed budynkiem Garnizonu Warszawa, naprzeciwko pl. Piłsudskiego, zostanie odsłonięty kamień w miejscu, gdzie ma stanąć pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Podczas uroczystości zaplanowano wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego oraz prezydenta Andrzeja Dudy. Sam pomnik ma zostać odsłonięty jesienią.



Prezydent Andrzej Duda w niedawnym wywiadzie dla PAP mówił, że odsłonięcie pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego mogłoby się odbyć 11 listopada, w dniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.



Mnie osobiście bardzo zależy, żeby ten pomnik po prostu stanął, żeby pan prezydent miał pomnik w stolicy, w swoim mieście, które tak przecież kochał. Kochał Trójmiasto, ale Warszawa była jego miastem rodzinnym, był prezydentem Warszawy. Powiem szczerze, to nawet nieprzyzwoite, że tego pomnika do tej pory władze Warszawy nie postawiły panu prezydentowi, bo on mu się po prostu obiektywnie należy - podkreślił Andrzej Duda. Zaznaczył też, że wszyscy, którzy 10 kwietnia 2010 r. lecieli na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, robili to "ze szlachetnych pobudek, żeby oddać hołd polskim oficerom, którzy zostali zamordowani ludobójczo w Katyniu". Więc nie ma wątpliwości co do tego, że im się należy upamiętnienie - zauważył.

Wieczorem zostanie odprawiona msza św. w bazylice Archikatedralnej, po której z Placu Zamkowego wyruszy marsz pamięci. O godz. 20.15 przed Pałacem Prezydenckim przemówienie wygłosi Jarosław Kaczyński. Zakończenie uroczystości rocznicowych zaplanowano na Placu Piłsudskiego o godz. 21.15.



Uroczystości związane z obchodami 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej będą się odbywały cały dzień. Na pl. Piłsudskiego zaplanowano m.in. blok filmowy, modlitwę maryjną Regina Coeli, Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz koncert.



Uroczystości rocznicowe przygotował też stołeczny ratusz. Odbędą się one rano przy kwaterze smoleńskiej na cmentarzu Powązkowskim, gdzie znajduje się pomnik wszystkich ofiar oraz 28 mogił osób, które zginęły w katastrofie.





Na zdjęciu archiwalnym z 15.04.2010 r. trumny z ciałami 34 ofiar katastrofy smoleńskiej, na lotnisku wojskowym na warszawskim Okęciu. / Paweł Supernak / PAP



Podczas uroczystości zostaną odczytane nazwiska wszystkich ofiar katastrofy, odmówiona wspólna modlitwa duchownych trzech wyznań oraz złożone będą kwiaty i zapalone znicze przez delegacje państwowe, samorządowe oraz rodziny. O godz. 8.41 w godzinę katastrofy zostanie odegrany utwór "Cisza".



Oprócz oficjalnych obchodów odbędą się zgromadzenia zwołane przez osoby prywatne. Dwa z nich zaplanowano u zbiegu Krakowskiego Przedmieścia i ul. Królewskiej, kolejne dwa w Ogrodzie Saskim - w pobliżu fontanny oraz przy ul. Królewskiej, a następne przy ul. Trębackiej na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do ul. Moliera.



We wtorek na warszawskie ulice wyjdą także Obywatele RP, którzy jednak nie zgłosili swojego zgromadzenia - wskazali, że według nich, ustawa o zgromadzeniach jest niekonstytucyjna.





Zmiany w komunikacji związane z obchodami

Barierki na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie / Marcin Obara / PAP





W związku z obchodami 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej w stolicy wiele ulic, placów i parkingów będzie wygrodzonych i całkowicie zamkniętych dla ruchu samochodowego, a także pieszego.



10 kwietnia, wygrodzone barierkami będą m.in. pl. Zamkowy, Krakowskie Przedmieście od pl. Zamkowego do ul. Królewskiej i pl. marszałka Piłsudskiego, ulica gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza, Ossolińskich. Na wymienionych ulicach będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.



Dodatkowo całkowite zamknięte dla ruchu będą ul. Miodowa od ul. Koziej do ul. Krakowskie Przedmieście oraz ul. Krakowskie Przedmieście od ul. Królewskiej do ul. Świętokrzyskiej.



Ponadto przez cały wtorek zakaz zatrzymywania się będzie obowiązywał m.in. na ulicach: Boleść, Brzozowa, Celna, Jezuicka, Kanonia, Dziekania, Bednarska i na skwerze H.C. Hoovera.



Autobusy będą kursowały objazdami; zmienią się trasy linii 102, 105, 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518, E-2 i N44.



Z kolei w środę, 11 kwietnia, przez cały dzień obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się na parkingach przy ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza (przed budynkiem Dowództwa Garnizonu, przed Hotelem Europejskim i wzdłuż pl. marszałka J. Piłsudskiego).



Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu można znaleźć na stronie Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym pod adresem www.infoulice.um.warszawa.pl oraz www.facebook.com/infoulice .

Wrak tupolewa na zdj. z 11 kwietnia 2010 / SERGEI CHIRIKOV / PAP/EPA

10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.





