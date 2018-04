​Wydałem rozkaz rozpoczęcia precyzyjnych uderzeń z powietrza na cele w Syrii w ramach odwetu za domniemany atak z użyciem gazu, który spowodował 7 kwietnia śmierć co najmniej 60 osób - powiedział prezydent USA Donald Trump w wystąpieniu telewizyjnym. W ataku uczestniczyły także siły francuskie i brytyjskie.

08:12

Irańskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę atak rakietowy USA, Wielkiej Brytanii i Francji na Syrię, zaznaczając, że Waszyngton i jego sojusznicy poniosą odpowiedzialność za jego konsekwencje w regionie i poza nim.



Bez wątpienia USA oraz ich sojusznicy, którzy przeprowadzili wojskową operację przeciwko Syrii, mimo braku potwierdzonych dowodów (na atak chemiczny przeprowadzony przez syryjskie wojsko - PAP), przejmą odpowiedzialność za konsekwencje w regionie i poza nim - przekazało w oświadczeniu ministerstwo.



Iran jest przeciwny używaniu broni chemicznej z powodów religijnych, prawnych oraz etycznych, jednocześnie zdecydowanie potępiając wykorzystywanie jej jako wymówki do przeprowadzania agresji na suwerenne państwo - dodano w oświadczeniu.



Siedmiu irańskich członków personelu wojskowego zginęło w ataku rakietowym 8 kwietnia na bazę lotniczą w Himsie w środkowej Syrii. Według Teheranu atak ten został przeprowadzony przez izraelskie wojsko.



08:07

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa oceniła w sobotę w komentarzu na Facebooku, że w chwili, gdy Syria "otrzymała szansę na pokojową przyszłość", stolica tego - jak podkreśliła - suwerennego państwa, stała się celem ostrzału koalicji zachodniej.



Stolica suwerennego państwa, która wiele lat próbuje przeżyć w warunkach agresji terrorystycznej, stała się celem uderzenia - napisała przedstawicielka MSZ Rosji w swoim komentarzu.



Wyraziła opinię, że stoją za tym ci, którzy pretendują do moralnego przywództwa na świecie i deklarują swą wyjątkowość. Trzeba być rzeczywiście wyjątkowym, by w chwili, gdy Syria otrzymała szansę na pokojową przyszłość, ostrzelać jej stolicę - napisała rzeczniczka MSZ.



Ze swej strony ambasador Rosji w USA Anatolij Antonow, komentując działania koalicji, ostrzegł, że "nie pozostaną one bez odpowiedzi". W komunikacie opublikowanym w sobotę ocenił, że "najgorsze obawy spełniły się, nasze ostrzeżenia nie zostały usłyszane; realizowany jest wcześniej zaplanowany scenariusz".



Znowu nam grożą. Ostrzegaliśmy, że takie działania nie pozostaną bez odpowiedzi. Cała odpowiedzialność spoczywa na nich - na Waszyngtonie, Londynie i Paryżu - oświadczył ambasador. Dodał również, że "zniewagi pod adresem prezydenta Rosji są niedopuszczalne i nie do zaakceptowania".





07:58

Syria potępia "barbarzyńską i brutalną agresję" państw zachodnich - oświadczyło w sobotę syryjskie MSZ, w reakcji na przeprowadzoną nad ranem tego dnia serię ataków z powietrza sił amerykańskich, brytyjskich i francuskich.



Ministerstwo spraw zagranicznych Syrii, cytowane przez państwową agencję SANA, oświadczyło, że naloty mają na celu "utrudnić śledztwo" Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW).



Agencja cytuje anonimowe źródło w syryjskim MSZ, które oskarżyło Zachód o próbę ukrycia "swoich kłamstw".



W piątek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres poinformował, że pierwszy zespół inspektorów z misji badawczej OPCW dotarł do Syrii. Eksperci mieli od soboty zacząć badać doniesienia o ataku chemicznym z 7 kwietnia na szpital w Dumie we Wschodniej Gucie, na wschód od Damaszku.



07:30

Ministerstwo obrony Rosji oświadczyło w sobotę, że żaden z pocisków użytych w ostrzale dokonanym przez zachodnią koalicję w Syrii nie znalazł się w strefie, za którą odpowiada rosyjska obrona przeciwlotnicza, osłaniająca obiekty w bazach Hmejmim i Tartus.



Żaden z wystrzelonych przez USA i ich sojuszników pocisków manewrujących nie wchodził w strefę odpowiedzialności grup rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, osłaniających obiekty w Tartusie i Hmejmim - głosi komunikat ministerstwa.



Agencja RIA-Nowosti przekazała wypowiedź ambasady Rosji w Damaszku, która oświadczyła, że obecnie nie ma danych o tym, by obywatele Rosji zostali poszkodowani w ostrzale.

07:25

Podczas serii nalotów sił pod dowództwem USA uderzono m.in. w bazę lotniczą al-Szirai na zachód od Damaszku, przy granicy z Libanem - powiedział agencji Reutera dowódca regionalnych sił sojuszniczych wspierających reżim prezydenta Syrii Baszara el-Asada.

Baza al-Szirai znajduje się w ad-Dimas w prowincji Damaszek na zachodzie Syrii.



Podczas serii nalotów sił koalicji państw zachodnich, do którego doszło w sobotę nad ranem, zbombardowano również magazyny z bronią w Masjaf, około 170 km na północ od stolicy kraju, Damaszku, a także rejon Kisweh na południe od Damaszku oraz wzgórze Kasjun koło stolicy.



Syryjskie media państwowe podały, że siły pod dowództwem USA zaatakowały placówkę naukowo-badawczą w Barzeh w Damaszku, który według Pentagonu wykorzystywany był do rozwijania, produkowania i testowania broni chemicznej oraz biologicznej.



Jak podała państwowa agencja SANA, "pociski skierowane na pozycję militarną w Hims (w zachodniej Syrii) zostały zepchnięte ze ścieżki (uderzenia) i zraniły trzech cywilów".



Połączone siły lotnictwa amerykańskiego, brytyjskiego i francuskiego przeprowadziły serię nalotów w Syrii w ramach akcji odwetowej za użycie broni chemicznej podczas ataku 7 kwietnia w mieście Duma we Wschodniej Gucie, na wschód od Damaszku, w którym zginęło ponad 60 osób.

06:52

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że w pełni popiera działania USA, Francji i Wielkiej Brytanii wobec syryjskiego reżimu, twierdząc, że to to ograniczy możliwości Syryjczyków w zakresie dalszego używania broni chemicznej.

NATO konsekwentnie potępiło wielokrotne używanie broni chemicznej przez Syrię jako oczywiste naruszenie międzynarodowych standardów i porozumień - mówił Stoltenberg. Zaznaczył także, że wykorzystanie takiej broni jest "niedopuszczalne", a odpowiedzialni za ataki chemiczne muszą ponieść konsekwencje.

06:16

Według syryjskich mediów, w ataku na ośrodek badawczy w Barzeh obok Damaszku nikt nie ucierpiał. Został zniszczony jedynie budynek.

Natomiast rakiety skierowane na wojskowe pozycje w Hims zostały przechwycone i przekierowane. Tam w wyniku ataku rannych zostało trzech cywilów.

06:08

Syryjczycy cierpieli najpierw przez “arabską wiosnę", potem przez Państwo Islamskie, teraz przez amerykańskie pociski. Atak został przeprowadzony w stolicy niepodległego kraju, który od wielu lat próbuje przetrwać groźby terroru - powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

Zacharowa wini za atak "wszystkich tych, którzy twierdzą, że są autorytetami moralnymi, którzy deklarują swoją wyjątkowość". "Musicie być naprawdę wyjątkowi", by atakować Syrię w momencie, gdy "kraj dostał szansę na spokojniejszą przyszłość" - powiedziała.

Rzeczniczka oskarżyła także amerykańskie media za zachęcanie do ataku, twierdząc, że Biały Dom zdecydował się na atak wyłącznie w oparciu o doniesienia medialne, fotografie i filmy, które były udostępniane na mediach społecznościowych.

15 lat temu Biały Dom wykorzystał fiolkę, teraz Waszyngton korzysta z mediów - powiedziała. W 2003 roku sekretarz Stanu Colin Powell pokazał fiolkę z wąglikiem jako dowód na to, że iracki przywódca Saddam Husajn posiada broń masowego rażenia w swoim arsenale. Podczas inwazji na Irak broni jednak nie znaleziono.

05:48

Nie możemy pozwolić na dalszą banalizację użycia broni chemicznej - zaznaczył prezydent Francji Emmanuel Macron.

Prezydent zaznaczył w swym nocnym oświadczeniu w sobotę, w którym anonsował początek nalotów na Syrię, że uderzenia lotnictwa francuskiego wpisują się w plan sparaliżowania możliwości władz syryjskich w sferze zbrojeń chemicznych.

W pierwszej kolejności - zaznaczył - mają one objąć tajne arsenały z bronią chemiczną. Macron zaznaczył, że uderzenia z powietrza ograniczą się do miejsc składowania i produkcji tejże broni.

05:41

Gen. Joseph Dunford podał, że zakończyła się "pierwsza fala nalotów" w Syrii. Dodał, że zaatakowany został ośrodek naukowo-badawczy w Damaszku, w którym prowadzone są badania i eksperymenty związane z technologią broni chemicznej i biologicznej, a także składy znajdujące się na zachód od Hims.

Generał poinformował także, że Rosja wiedziała, że USA będzie prowadziło jakąś operację w Syrii. Powiadomiliśmy Rosjan, że będziemy wykorzystywać syryjską przestrzeń powietrzną, ale nie koordynowaliśmy i nie uzgadnialiśmy z nimi naszej operacji - podkreślił.

05:30

Nasze największe obawy się spełniły. Nasze ostrzeżenia zostały zignorowane - napisał na Facebooku ambasador Rosji w USA Anatolij Antonow. Kierowane są wobec nas groźby. Ostrzegaliśmy, że takie akcje nie zostaną pozostawione bez konsekwencji - zaznaczył.

Dyplomata zaznaczył także, że USA "jako posiadacz największego arsenału broni chemicznej nie ma moralnego prawa, by oskarżać inne państwa".

04:52

Syryjska telewizja państwowa podała w sobotę rano czasu miejscowego, że obrona przeciwlotnicza jest w pełnej gotowości. Używa pocisków, które są wymierzone we amerykańskie, brytyjskie i francuskie samoloty bojowe. Nasza obrona przeciwlotnicza daje odpór amerykańskiej agresji - zapewniła. Jak informuje RIA Nowosti, Syryjczycy zestrzelili przynajmniej 20 pocisków.

Naloty aliantów są precyzyjne. W dzielnicy Barzeh zbombardowano wojskowy ośrodek naukowo-badawczy specjalizujący się prawdopodobnie w badaniach nad bronią chemiczną - podaje Reuters, powołując się na informacje od naocznych świadków.

Syryjskiej Obserwatorium Praw Człowieka podało, że atakowane były liczne bazy wojskowe w Damaszku niezależnie od rodzaju stacjonujących w nich wojsk.

04:45

Syryjskie media rządowe poinformowały, że bombardowania były prowadzone nie tylko w Damaszku, ale także w Hims, gdzie rakiety skierowane były na bazę wojskową. Podkreślono, że atak USA, Wielkiej Brytanii i Francji na Syrię "to rażące naruszenie prawa międzynarodowego".



04:41

Na Twitterze Pałacu Elizejskiego pojawił się film ze startu myśliwców Rafale.

04:24

Brytyjska premier Theresa May poinformowała, że autoryzowała brytyjskie wojsko do "skoordynowanych i wymierzonych ataków" mających na celu osłabienie reżimu Baszara al-Assada w Syrii i jego zdolność do przeprowadzania ataków chemicznych.

May zaznaczyła, że decyzja została podjęta "we współpracy z sojusznikami w Stanach Zjednoczonych i Francji".

Syryjski reżim ma historię używania broni chemicznej przeciwko własnym obywatelom w najbardziej brutalny, odrażający sposób. Znacząca ilość informacji wywiadowczych wskazuje na to, że ponosi także odpowiedzialność za ten ostatni atak. Ten powtarzający się sposób zachowania musi zostać zatrzymany - nie tylko, aby chronić niewinnych ludzi w Syrii przez okropną śmiercią i obrażeniami wywołanymi bronią chemiczną, ale także nie pozwalając na erozję międzynarodowych norm, które regulują użycie tej broni - podkreśliła brytyjska premier.

May zaznaczyła, że "próbowano wykorzystać każdą dostępną ścieżkę dyplomatyczną", ale te wysiłki były powstrzymywane, m.in. przez rosyjskie weto w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Nie ma praktycznej alternatywy wobec użycia siły w celu zdegradowania i powstrzymania użycia broni chemicznej przez syryjski reżim - oceniła.

Szefowa rządu zapewniła, że celem uderzenia "nie jest interwencja w wojnę domową, ani zmiana reżimu", a "niedoprowadzenie do dalszej eskalacji napięć i zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby powstrzymać dalsze ofiary cywilne".

Szybkość, z jaką działamy, jest niezbędna w ramach współpracy z naszymi sojusznikami, aby załagodzić dalsze cierpienie humanitarne i zapewnić bezpieczeństwo naszych operacji - tłumaczyła brytyjska premier.

Jak podkreśliła, podjęła "nielekką" decyzję o użyciu brytyjskich wojsk w walce, "bo uważa, że jest ona w brytyjskim interesie narodowym".

Nie możemy dopuścić do tego, aby użycie broni chemicznej było normalizowane - wewnątrz Syrii, na ulicach Wielkiej Brytanii czy gdziekolwiek w naszym świecie. Wolelibyśmy obrać alternatywną ścieżkę (działania), ale w tej okazji jej nie ma - napisała.

May stwierdziła przy tym, że "historia uczy nas, że społeczność międzynarodowa musi bronić zasad i standardów, które dbają o nasze bezpieczeństwo". To jest to, co nasz kraj zawsze robił i będzie robił nadal - zaznaczyła.

04:15

Syria zestrzeliła część pocisków, które były wycelowane w Damaszek.



Jak poinformował wysoko postawiony przedstawiciel Pentagonu, uderzenia są skierowane w różne cele. Samoloty Francji atakowały zakłady, które mogłyby produkować broń chemiczną.

Lotnictwo amerykańskie używa poddźwiękowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk, które mogą niszczyć cele naziemne. Naloty obejmują cele na terytorium całej Syrii - pisze Reuters.

Agencje informują o silnych eksplozjach w Damaszku. Jako pierwsza wybuchy odnotowała AFP. Reuters pisze, że jak dotąd było "co najmniej sześć takich eksplozji". Według jednego ze świadków, na którego powołuje się agencja Reutera, we wschodniej części miasta widać kłęby dymu, które wciąż się powiększają.



03:30

Jak zaznaczył Donald Trump, decyzja o rozpoczęciu ataku zapadła na krótko przed jego wystąpieniem telewizyjnym, które było transmitowane na żywo z Białego Domu.

Prezydent zaznaczył, że atakowane są cele związane z syryjskim programem broni chemicznej. Podkreślił, że Waszyngtonowi nie chodzi o utrzymanie jakiejkolwiek obecności USA w Syrii.

Operacja jest prowadzona wspólnie z Francją i Wielką Brytanią - zapewnił Trump. Nie byłoby ich, gdyby Rosja nie poniosła porażki w swych planach powstrzymania Baszara el-Asada przed sięgnięciem po broń chemiczną - zaznaczył.

03:00

Atak rozpoczął się przed godz. 3 czasu polskiego. W tym czasie Donald Trump przemawiał jeszcze podczas wystąpienia telewizyjnego.