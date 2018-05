W piątek mieliśmy poznać zwycięski projekt na nowe wózki z obwarzankami, które niebawem pojawią się w całym Krakowie. Na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba jednak poczekać, bo jury ma wątpliwości do obu projektów, które przeszły do finałowego etapu konkursu.

Z ulic Krakowa już niebawem znikną stare stoiska do sprzedaży obwarzanków. Miejscy urzędnicy rozpisali konkurs na nowe, które spełniały wymagania wynikające z regulacji o Parku Kulturowym. Chcemy, by w Parku Kulturowym znalazły się wózki nawiązujące do przestrzeni miejskiej i architektury naszego pięknego Starego Miasta - mówi Magdalena Doksa-Tverberg z krakowskiego magistratu. Z 36 prac jury konkursowe wybrało 5 najlepszych. W piątek mieliśmy poznać zwycięski projekt, na rozstrzygnięcie konkursu musimy jednak poczekać.

Nie ma dziś zwycięzcy, ponieważ wybraliśmy dwa projekty które znalazły się na drugim miejscu. Są to projekty na tym samym poziomie wartościowym, ale jednocześnie mamy uwagi dotyczące konstrukcji, dlatego chcemy zlecić zrobienie prototypów - mówi Andrzej Kulig wiceprezydent Krakowa i dodał: Mamy nadzieje, że prototypy uda się zrealizować jak najszybciej.

To pierwszy z wariantów, który przeszedł do finału / materiały prasowe / Materiały prasowe





Dopiero na podstawie prototypów wyłoniony zostanie zwycięzca.

Zabrali się za to fachowcy, są to specjaliści w zakresie wzornictwa przemysłowego. Niektóre prace były bardzo oryginalne, ale chyba nie do zrealizowania. Był na przykład wózek, którego zwieńczeniem była czapka krakowska, albo tatarska - tłumaczył Kulig.

Druga wariant, który przeszedł do finału / materiały prasowe / Materiały prasowe

Obecne ruchome stoiska są już stare i nieestetyczne. Nowe - według warunków konkursowych - nawiązywać mają do architektury miasta, być praktyczne, lekkie, z siedziskami dla sprzedawców i zadaszeniem. Stare wózki nie przystają do Krakowa i jego tożsamości, to nasz symbol i nasza idea żeby wprowadzić te wózki - Mówi Kulig.

Ankieta Który projekt wózka z obwarzankami podoba wam się bardziej? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Który projekt wózka z obwarzankami podoba wam się bardziej? Projekt 1 48% Projekt 2 52%

głosów: 44

(nm)