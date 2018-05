Czeka ich wyczerpujące zadanie, napędza ich kawa, herbata i szczytny cel. Dwaj fryzjerzy ze Szczecina rozpoczęli właśnie charytatywny 48-godzinny maraton obcinania włosów. Chcą pobić rekord Polski w czasie strzyżenia, ale też zebrać pieniądze na rehabilitację swojej znajomej.

Maraton rozpoczął się punktualnie o godzinie 10:00 w salonie fryzjerskim przy ul. Więckowskiego. Bierze w nim udział dwóch fryzjerów. Będą pracować przez dwa dni.

Chłopcy mogą mieć ewentualnie kilka przerw dwugodzinnych, ale gdy jeden będzie odpoczywać, drugi musi ciągle pracować. Do pobicia rekordu wystarczy co prawda minimum 24 godziny ciągłej pracy, ale chcemy obciąć też jak najwięcej klientów - mówi Magdalena Jasek-Król z salonu przy Więckowskiego 2.

W akcji udział bierze fryzjer Joseph. Jak mówi, zna osobiście Agatę, na rehabilitację której trafią zebrane podczas maratonu pieniądze.

Spać nie będę, kawy nie piję, tylko herbatę, więc trochę zaczynam się obawiać, jak wytrzymam. Ale jak myślę o tym, że zbieramy dla Agaty, to jest nawet nie nadzieja, a wiara w to, że dam radę - mówi.

Na klientów fryzjerzy będą czekać nawet w środku nocy. Fryzura - dowolna.

Na początku mieliśmy pomysł wprowadzić wariant północnokoreański, czyli listę 11-12 fryzur do wyboru, co by nam ułatwiło pracę. Wiadomo, że po 30 godzinach nie będę miał sił kombinować, ale na razie można wybrać dowolną fryzurę - dodaje.

Pieniądze zebrane podczas maratonu trafią na rehabilitację Agaty Turek, 32-letniej szczecinianki, która na początku stycznia dostała wylewu. Od tej pory jest w śpiączce, a życie jej bliskich, w tym małego synka uległo diametralnej zmianie. Od 4 miesięcy Agata przebywa w specjalistycznej klinice w Krakowie, która zajmuje się wybudzaniem ze stanu wegetatywnego. Agata robi postępy. Zaczęła już sama przełykać, zaczęła ruszać głową. Codziennie ćwiczy i jest szansa, że wróci do zdrowia.

Agata Turek to znana w Szczecinie businesswoman i miłośniczka nowych technologii. Zajmowała się m.in. wspieraniem start-upów. Kierowała międzynarodową organizacją non-profit Girls in Tech, zajmująca się edukacją i angażowaniem kobiet w dziedzinie nowych technologii. Ma rocznego synka Marcusa, ze swoim narzeczonym Jonasem planowała ślub.

(j.)