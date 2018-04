Obecne są już stare i nieestetyczne, będą nowe: praktyczne i przyjemne dla oka! Kraków planuje wprowadzenie nowych wózków do sprzedaży obwarzanków i pamiątek: w drugim etapie konkursu ogłoszonego przez urząd miasta znalazło się pięć projektów. Zobaczcie!

Początkowo nowe stoiska do handlu obwarzankami i pamiątkami mają pojawić się na Starym Mieście, docelowo - w całym Krakowie.

Chcemy, by w Parku Kulturowym znalazły się wózki nawiązujące do przestrzeni miejskiej i architektury naszego pięknego Starego Miasta - mówi Magdalena Doksa-Tverberg z krakowskiego magistratu.

Obecne ruchome stoiska są już stare i nieestetyczne. Nowe - według warunków konkursowych - nawiązywać mają do architektury miasta, być praktyczne, lekkie, z siedziskami dla sprzedawców i zadaszeniem.

Zaskoczyło nas to, ile prac konkursowych dostaliśmy. To był konkurs otwarty, ale prac było naprawdę dużo: dostaliśmy ich 36. Z tych 36 wybraliśmy pięć, które przeszły do następnego etapu. Do 14 maja włącznie czekamy na szczegółowe opracowania ze wstępną wyceną. W kolejnym tygodniu powinniśmy wyłonić zwycięzcę - relacjonuje Doksa-Tverberg.

Główna nagroda w konkursie to 30 tysięcy złotych.

Pierwsze nowe stoiska do sprzedaży obwarzanków i pamiątek mają pojawić się na ulicach Krakowa z początkiem przyszłego roku.

Projekty stoisk z obwarzankami:

Stoisko handlu obwarzankami - projekt 1 / materiały prasowe /

Stoisko handlu obwarzankami - projekt 2 / materiały prasowe /

Stoisko handlu obwarzankami - projekt 3 / materiały prasowe /

Stoisko handlu obwarzankami - projekt 4 / materiały prasowe /

Stoisko handlu obwarzankami - projekt 5 / materiały prasowe /

Projekty stoisk z pamiątkami:

Stoisko handlu pamiątkami - projekt 1 / materiały prasowe /

Stoisko handlu pamiątkami - projekt 2 / materiały prasowe /

Stoisko handlu pamiątkami - projekt 3 / materiały prasowe /

Stoisko handlu pamiątkami - projekt 4 / materiały prasowe /

Stoisko handlu pamiątkami - projekt 5 / materiały prasowe /