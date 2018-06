W najbliższy poniedziałek w Radomiu odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Politycy wezmą też udział w uroczystościach upamiętniających 42. rocznicę wydarzeń z czerwca 1976 r.

W poniedziałek w Radomiu odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu PiS - poinformował szef gabinetu politycznego premiera i wiceszef klubu PiS Marek Suski. Jak dodał, planowane jest też przyjęcie przez parlamentarzystów okolicznościowej uchwały dotyczącej wydarzeń czerwcowych.

Obchody upamiętniające 42. rocznicę protestu robotniczego z czerwca 1976 roku w Radomiu rozpoczną się już w piątek, ale główne uroczystości zaplanowano na poniedziałek. Najważniejszym punktem będzie msza święta, która zostanie odprawiona na skrzyżowaniu ulic 25 Czerwca i Żeromskiego, w sąsiedztwie kamienia upamiętniającego robotniczy protest i niedaleko miejsca, w którym rozgrywały się najważniejsze wydarzenia w czerwcu 1976 r. w Radomiu. W mszy mają wziąć udział m.in. parlamentarzyści PiS.



25 czerwca 1976 r. na ulice Radomia w proteście przeciw planowanym przez rząd podwyżkom cen żywności wyszło 20-25 tys. ludzi. Doszło do starć z milicją i oddziałami ZOMO. Według IPN zatrzymano 654 osoby. Tzw. sądowym trybem postępowania objęto 255 osób, a orzeczone kary pozbawienia wolności sięgały 10 lat.



W związku z udziałem w proteście pracę straciło ok. 900 radomian, przede wszystkim pracowników Zakładów Metalowych. Tragiczną konsekwencją protestów było bezprawne bicie zatrzymanych na tzw. ścieżkach zdrowia (szpalery milicjantów bijących ludzi pałkami), które stały się swoistym symbolem Czerwca'76. Zaczęły się także represje wobec uczestników protestu i ich rodzin. Wsparcia udzielali im przedstawiciele powstałego we wrześniu Komitetu Obrony Robotników.