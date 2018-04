Z udziałem minister rodziny i pracy Elżbiety Rafalskiej oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza zebrała się Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie odbywa się w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog".

Protest w Sejmie / Bartłomiej Zborowski / PAP

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Składa się z pięciu przedstawicieli organów administracji publicznej, pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Nie jest to więc spotkanie z osobami protestującymi w Sejmie.



W Centrum Dialogu Społecznego po godz. 11:00 ruszyło spotkanie Ministerstwa Pracy z przedstawicielami tych instytucji.



Dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda dowiedział się od przedstawicieli resortu pracy, że ma pojawić się nowa propozycja zwiększenia finansowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi.



Nie wiadomo więc co dalej z zapowiedzianym mgliście przez premiera w zeszłym tygodniu nowym podatkiem dla najbogatszych.



Jest z naszej strony determinacja, by ten protest w Sejmie zakończyć - usłyszałem dziennikarz RMF FM od podwładnych minister Elżbiety Rafalskiej.



Problem tylko w tym, że rządowi urzędnicy są tu, a osoby protestujące w Sejmie i nie mają zamiaru stamtąd się ruszać. Ktoś jednak ma do Sejmu pojechać i zaprosić protestujących na rozmowy.

Od 18 kwietnia w Sejmie protestują rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych wraz z podopiecznymi. Domagają się m.in. wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego oraz zrównania renty socjalnej z minimalną rentą ZUS-owską.





(ph)