​Odwołany komendant miejski policji we Wrocławiu podinsp. Zbigniew Raczak był pod wpływem alkoholu, tak wynika z powadzonego postępowania wyjaśniającego - powiedział w piątek wieczorem rzecznik dolnośląskiej policji Paweł Petrykowski.

Podinsp. Zbigniew Raczak został w nocy ze środy na czwartek znaleziony pod jednym ze sklepów we Wrocławiu. Według naszych ustaleń, Raczak nie miał na sobie znacznej części ubrań .

Policja potwierdziła dotychczasowe ustalenia, według których był nietrzeźwy. Wynika to m.in. z relacji świadków oraz relacji służb, które wówczas interweniowały. Te materiały, na ten moment, wskazują, że w grę wchodził alkohol - i to było przyczyną zaistniałych wówczas okoliczności - powiedział rzecznik dolnośląskiej policji Paweł Petrykowski. Nie zbadano go jednak alkomatem - ustalił dziennikarz RMF FM Bartłomiej Paulus. Nie było ku temu podstaw - powiedział Petrykowski.

Rzecznik przypomniał, że w czwartek wieczorem komendant wojewódzki policji we Wrocławiu odwołał podinsp. Raczaka z funkcji komendanta miejskiego policji. Biorąc pod uwagę zachowanie i okoliczności, w jakich znalazł się ten oficer policji, które były złamaniem zasad etyki zawodowej, wszczęte zostało również w stosunku do niego postępowanie dyscyplinarne - powiedział Petrykowski.

Rzecznik przyznał, że podinspektor Raczak był pod wpływem alkoholu w czasie wolnym od służby. Jednak to oficer policji na wysokim stanowisku; powinien być on wzorem dla swoich podwładnych, (...) dlatego też Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu zdecydował o wszczęciu również postępowania administracyjnego w kierunku zwolnienia tego oficera ze służby - dodał Petrykowski.