Policjanci z biura kontroli Komendy Głównej Policji wyjaśnią, co dokładnie działo się z komendantem miejskim policji we Wrocławiu - dowiedział się reporter RMF FM. Według naszych ustaleń, Zbigniew Raczak został zatrzymany do kontroli przez patrol Straż Ochrony Kolei. Wszystko działo się około... czytaj więcej