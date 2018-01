Policjanci z biura kontroli Komendy Głównej Policji wyjaśnią, co dokładnie działo się z komendantem miejskim policji we Wrocławiu - dowiedział się reporter RMF FM. Według naszych ustaleń, Zbigniew Raczak został zatrzymany do kontroli przez patrol Straż Ochrony Kolei. Wszystko działo się około północy. Według naszych ustaleń, Zbigniew Raczak w czasie interwencji SOK nie miał na sobie znacznej części ubrań. Na ciele miał obrażenia. Niewykluczone, że był pod wpływem alkoholu.

Kkomendant główny już wysłał do Wrocławia kontrolę /Jacek Skóra /RMF FM

REKLAMA