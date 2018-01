Zbigniew Raczak jest w dyspozycji komendanta wojewódzkiego. Nie jest już komendantem miejskim. Trwa także postępowanie administracyjne zmierzające do wydalenia go ze służby. Policja potwierdza dotychczasowe ustalenia, według których był nietrzeźwy. Nie zbadano go jednak alkomatem - informuje dziennikarz RMF FM Bartłomiej Paulus. Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, w sprawie obecnie są prowadzone dwie kontrole - jedna z komendy wojewódzkiej, druga - z komendy głównej.

