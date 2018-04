Pełny raport dotyczący przyczyn katastrofy prezydenckiego tupolewa, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku, opublikowała Podkomisja do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego. Liczący 51 stron dokument przedstawia "fakty, które przesądziły o katastrofie". Według ekspertów podkomisji, do zniszczenia TU-154M doszło w wyniku eksplozji. Raport - jak podkreśla szef zespołu Antoni Macierewicz - nie jest ostateczny. Taki ma się pojawić "mniej więcej za rok".

