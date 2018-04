"Ja jako badacz katastrofy smoleńskiej spędziłem wiele lat analizując szczegóły naukowo, symulując to i mam kompletnie przeciwne wnioski (do ustaleń podkomisji smoleńskiej - przyp. red.)" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM profesor Paweł Artymowicz. Gość Marcina Zaborskiego odnosi się do ustaleń podkomisji Macierewicza, z których wynika, że „najpierw nastąpiły eksplozje lewego skrzydła, potem w lewej części kadłuba samolotu”. „Ani jedno, ani drugie nie nastąpiło. To jest prosty fakt do udowodnienia, przyniosłem dowody do studia. Pierwszym dowodem, że nie nastąpiła eksplozja w skrzydle jest to, że skrzydło uderzyło w brzozę. W skrzydle znajdujemy wióry i drzazgi drewna brzozowego” – podkreśla Artymowicz, dodając, że „drzewo też nosi absolutne ślady złamania przez skrzydło”.

