Niższy ZUS dla drobnych przedsiębiorców, obniżka CIT dla małych i średnich firm, opodatkowanie wielkich galerii handlowych, wsparcie dla seniorów i uczniów - to tylko niektóre z obietnic złożonych przez premiera Mateusza Morawieckiego podczas trwającej w Warszawie konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. "My budujemy Polskę równych szans i równych możliwości, równych dla każdego" - stwierdził szef rządu. "Pan prezydent Lech Kaczyński powiedział kiedyś, że będzie się starał ze wszystkich sił, żeby Polska była krajem demokratycznym, silnym, żeby chroniła słabszych, dbała o uczciwość, a zwalczała cynizm i draństwo. W tym jednym zdaniu jest cały nasz program polityczny i społeczny" - tłumaczył.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w sobotę w Warszawie na konwencji pod hasłem "Polska jest jedna", że chce, żeby każde dziecko w wieku szkolnym do ukończenia 18. roku życia, otrzymywało 300 zł jako wyprawkę przed każdym rokiem szkolnym.

Chcemy, żeby każde dziecko w wieku szkolnym do ukończenia osiemnastego roku życia, które uczęszcza do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, otrzymywało 300 zł jako wyprawkę przed każdym rokiem szkolnym - powiedział Morawiecki. Jak podkreślił będą przysługiwały bez żadnych warunków, dla wszystkich rodziców.

Rodzice wiedzą zresztą najlepiej, na co wydać pieniądze dla swoich dzieci; my ufamy Polakom, ufamy rodzicom, ufamy wszystkim - stwierdził premier.

Szef rządu zapowiedział, że na program "Dostępność plus" zostanie w najbliższych latach zagwarantowanych 23 mld zł. Program ma ułatwić np. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami czy kobietom z dziećmi poruszanie się w przestrzeni publicznej.

Na program "Dostępność plus" w najbliższych kilku latach zagwarantujemy 23 mld zł. To jest mniej więcej tyle, ile wydajemy rocznie na "500 Plus", po to, żeby poprawić warunki życia seniorom, osobom słabszym, osobom niepełnosprawnym - zapowiedział premier.

Szef rządu mówił również o wprowadzeniu dodatkowej minimalnej emerytury dla kobiet, które osiągnęły wiek emerytalny, nie mają nawet minimalnej emerytury, a urodziły co najmniej 4 dzieci. Przecież każdy się zgodzi, że nikt nie robi więcej dla przyszłości Polski, również dla przyszłości systemu emerytalnego niż te panie, które wychowują czwórkę lub więcej dzieci w rodzinach wielodzietnych- powiedział.

Propozycje gospodarcze szefa rządu



Premier przypomniał, od początku ubiegłego roku obowiązuje niższa 15 proc. stawka podatku CIT dla firm, których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekracza 1,2 mln euro rocznie. Wcześniej CIT wynosił 19 proc.

Morawiecki zwrócił uwagę, że mimo obniżenia stawki z 19 proc. to dochody podatkowe z CIT w ubiegłym roku wzrosły o 13 proc. Wytknął poprzedniej koalicji PO-PSL, że za ich rządów dochody z tytułu CIT nie wzrosły, wyniosły "zero". Przypomniał ponadto, że za pierwszych rządów PiS w latach 2005-2007 stawka podatku CIT również została obniżona do 19 proc.

Szef rządu zapowiedział kolejną obniżkę CIT dla małych i średnich firm do 15 proc., oznacza to, że stawka będzie najniższa w UE. 9-proc. CIT mają teraz Węgrzy.

Kolejnym ułatwieniem dla przedsiębiorców - które zapowiedział w sobotę premier - ma być niższy ZUS. Obniżoną stawka ma dotyczyć tych przedsiębiorców, których przychody nie są wyższe od równowartości dwuipółkrotności minimalnego wynagrodzenia (do 5 tys. 300 zł).

Pierwszym naszym projektem, pierwszą propozycją, która mamy dla Polaków jest niższy ZUS, bardziej proporcjonalny, przy niższych przychodach do wysokości 2,5 krotności wynagrodzenia minimalnego, czyli 5 tys. 300 zł - co się będzie zmieniało oczywiście w kolejnych latach - oświadczył Morawiecki.

Premier dodał, że niższy ZUS pomoże szczególnie mikro i małym przedsiębiorcom, firmom rodzinnym. Zwrócił uwagę, że obecnie osiągając małe przychody, muszą płacić taką samą stawkę ZUS, jak firmy, które zarabiają zdecydowanie więcej. W końcu obiecaliśmy prawo i sprawiedliwość - Polska musi być bardziej sprawiedliwa. To jest część naszego programu - zaznaczył.