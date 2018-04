​Zaczynamy dziś wielką drogę po Polsce i wielką rozmowę z Polakami; trwa dobra zmiana, ale trzeba ją nieustannie podtrzymywać, podtrzymywać poparcie dla niej, bo w życiu poltiycznym nic nie jest dane raz na zawsze - oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński. W Warszawie trwa konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy pod hasłem "Polska jest jedna". Biorą w niej udział - poza liderem PiS - premier Mateusz Morawiecki, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro oraz przewodniczący Porozumienia Jarosław Gowin.

Jarosław Kaczyński / Radek Pietruszka / PAP/EPA

Przybyliśmy tutaj na jedno z licznych przecież spotkań naszej partii, ale to spotkanie - choć wpisuje się w tradycję Prawa i Sprawiedliwości - ma pewne szczególne cechy - podkreślił Kaczyński. Otóż my dzisiaj coś zaczynamy. My zaczynamy wielką drogę po Polsce i jednocześnie zaczynamy wielką rozmowę z Polakami - wskazał lider PiS.

Była mowa o dobrej zmianie. Tak, trwa dobra zmiana, ale tę dobrą zmianę trzeba nieustannie podtrzymywać, podtrzymywać także poparcie dla niej, bo w życiu publicznym, w życiu politycznym nic nie jest dane raz na zawsze, nic nie jest dane na długo. Trzeba nieustannie pracować, nieustannie rozmawiać - oświadczył Kaczyński.



Kiedy prezes PiS pojawił się na scenie, uczestnicy konwencji zaczęli skandować "Jarosław, Jarosław". Prezes PiS podziękował również wszystkim obecnym za przybycie na spotkanie PiS.

Kaczyński: Zdarzały się nam potknięcia i one w jakiejś mierze przełożyły się na poparcie dla nas

Dziś potrzebny jest wysiłek, wielka trasa; chcemy dotrzeć do wszystkich województw, powiatów, wielu miast niepowiatowych i na wieś, by przekazać, co zrobiliśmy, ale bez pychy, spokojnie - powiedział Jarosław Kaczyński.



Zdarzały się nam potknięcia i one w jakiejś mierze przełożyły się na poparcie dla nas - przyznał konwencji Kaczyński. Radził jednocześnie, by nie brać pod uwagę sondaży, którymi - jak mówił - "epatują ostatnio media i opozycja".



Przypominał w tym kontekście sondaże przed druga tura wyborów prezydenckich, w których zmierzyli się Lech Kaczyński i Donald Tusk. Jak zauważył, różnica w sondażu była o 16 pkt proc. na korzyść Donalda Tuska, a wyniki wyborów wypadły odwrotnie - były o 16 pkt. proc. bardziej korzystne dla Lecha Kaczyńskiego.



Ale to nie oznacza, że mamy w jakiś sposób lekceważyć tę nową dla nas sytuację. Wielokrotnie przed tym ostrzegałem, że my możemy przegrać, chociaż to będzie przegrana przede wszystkim nas samych ze sobą - podkreślił lider PiS.



I dlatego potrzebny jest wysiłek, potrzebna jest ta wielka trasa. Chcemy dotrzeć do 600-700 punktów, wszystkich województw, a także wszystkich powiatów, wielu miast niepowiatowych i oczywiście na wieś. Chcemy dotrzeć po to, by przekazać, co zrobiliśmy, ale bez pychy, spokojnie - oświadczył prezes PiS.

Morawiecki: Tylko pracując razem jako Zjednoczona Prawica możemy zmieniać Polskę

Tylko działając zgodnie, pracując razem w ramach Zjednoczonej Prawicy możemy zmieniać Polskę - podkreślił premier Mateusz Morawiecki podczas konwencja PiS oraz Zjednoczonej Prawicy.



Dziś spotykamy się tutaj w Warszawie, ale za chwilę - tak jak powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński - ruszymy w Polskę. Ruszymy po to, żeby słuchać ludzi, żeby wiedzieć czego od nas oczekują, jakie są nadzieje, które w kolejnych latach powinniśmy spełniać. Możemy to zrobić tylko działając zgodnie, tylko pracując razem w ramach Zjednoczonej Prawicy - powiedział szef rządu.



Premier podziękował Jarosławowi Gowinowi liderowi partii Porozumienie i Zbigniewowi Ziobrze szefowi Solidarnej Polski za współpracę. Tylko tak możemy razem zmieniać Polskę. To że dzisiaj jesteśmy tutaj, że mogliśmy spełnić tyle nadziei (...), to zawdzięczamy wszystkim wam i wielu innych ludziom, wielu posłom, senatorom, radnym, działaczom, nie tylko tym z pierwszego rzędu - podkreślił Mateusz Morawiecki.



(ph)