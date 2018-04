Chciałbym, by na gruncie nowej konstytucji wprowadzono głosowanie rodzinne - tak, by rodzice wychowujący małe dzieci dysponowali nie tylko głosem własnym, ale też głosem swoich dzieci - powiedział podczas konwencji PiS lider partii Porozumienie, wicepremier Jarosław Gowin. Podkreślił, że dla niego oraz jego formacji bardzo ważna jest przyszłość polskiej rodziny.

Gowin wyraził zadowolenie ze wszystkich propozycji wsparcia rodziny, które zaprezentowała wicepremier Beata Szydło. Zaznaczył, że on sam dodałby to tego jeszcze inną propozycję.

Warto pracować w duchu tego hasła: “Polska jest jedna", czyli warto zaproponować takie ponadpartyjne porozumienie na rzecz wspierania polskich rodzin. I chcę przywołać też konstytucyjno-wyborczy postulat Porozumienia. Mam nadzieję, że ten postulat zostanie wsparty przez przyjaciół z całej Zjednoczonej Prawicy i uda się go zrealizować na gruncie nowej konstytucji - mówił Gowin. Poinformował, że ma na myśli "głosowanie rodzinne". Tak, by rodzice wychowujący małe dzieci dysponowali nie tylko głosem własnym, ale też głosem swoich dzieci - podkreślił. Te dzieci są przyszłością Polski. Ci, którzy wychowują te dzieci myślą nie tylko o własnym dobru, myślą o dobru całej Polski, co powinno znaleźć też wyraz w systemie wyborczym, systemie głosowania - tłumaczył wicepremier.

Zdaniem Gowina, "Polskę trzeba przemyśleć na nowo od strony ustrojowej". Zapowiedział też, że Porozumienie weźmie udział w dyskusji na temat zmian w konstytucji. Wkrótce przestawimy pewne deklaracje programowe" - zapowiedział minister nauki.

Gowin wyraził zadowolenie z zapowiedzianej wcześniej przez premiera Mateusza Morawieckiego obniżenia podatku CIT dla małych firm. Roztropne obniżenie podatków jest dobre dla gospodarki, dla zamożności Polaków - podkreślił wicepremier.

(mn)