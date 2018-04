Nie będzie więcej dymisji w rządzie Mateusza Morawieckiego - powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Mariuszem Piekarskim szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Morawiecki po ujawnieniu nagród dla członków rządu zapowiedział wielkie odchudzanie swojej administracji i ze stanowiskami pożegnało się 21 sekretarzy i podsekretarzy stanu.

Premier zapowiadał odchudzenie rządu o 20 procent i zdaniem ministra Dworczyka ten poziom udało się już osiągnąć.

Teraz, jeżeli będą jakieś zmiany w kierownictwach resortów, będą one związane z normalnym funkcjonowaniem - zapowiedział Dworczyk w rozmowie z RMF FM. Przyznał, że nie razi go to, że część ministrów zwolnionych w jednym miejscu od razu odnalazło się w innym. Tak było m.in. z byłym rzecznikiem rządu Rafałem Bochenkiem, który został pełnomocnikiem ministra środowiska ds. szczytu klimatycznego. Z kolei Piotr Woźny był wiceministrem ds. smogu, a został pełnomocnikiem premiera ds. smogu.

Fakt bycia wiceministrem czy ministrem nie powinien eliminować możliwości pracy na innych stanowiskach w administracji państwowej - zauważył Dworczyk.