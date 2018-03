Rafał Bochenek - były rzecznik rządu - trafił do Ministerstwa Środowiska. Został pełnomocnikiem ministra ds. organizacji szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach.

Rafał Bochenek w latach 2016-2017 był rzecznikiem prasowym w rządzie premier Beaty Szydło. Był też podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.



Rafał Bochenek nie zajmował się wcześniej sprawami ochrony klimatu. To jest sprawa typowo organizacyjna, związana z przygotowaniem całego wydarzenia logistycznie. Jeżeli chodzi o kwestie merytoryczne to będziemy współpracowali z właściwymi osobami - tłumaczył były rzecznik rządu. Jedną z takich merytorycznych osób ma być Jan Szyszko, były minister środowiska, który teraz pełni funkcję prezydenta katowickiego szczytu klimatycznego i odpowiada za meteorytykę.

Szczyt klimatyczny w Katowicach (COP24) odbywać się będzie w dniach 3-14 grudnia br. Podczas tej konferencji ma zostać przyjęta "mapa drogowa" wdrażania wynegocjowanej w Paryżu w 2015 roku globalnej umowy klimatycznej.



Porozumienie paryskie zacznie obowiązywać od 2020 roku. Jego celem jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie mniejszym niż 2 st. C w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 st. C.