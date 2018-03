"W zimie zawsze było tąpnięcie" – tak prof. Waldemar Paruch, gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM skomentował wyniki ostatniego sondażu politycznego. Według sondażu partia rządząca notuje duży spadek. Na wspólną listę Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej Polski zagłosowałoby 28 procent respondentów – wynika z sondażu poparcia dla partii politycznych przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown SA na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24. "PiS nigdy nie była partią żyjącą sondażami" - dodał w internetowej części rozmowy. "Efektywne prace komisji śledczych w kontekście odbioru społecznego to jest jedna, maksymalnie dwie komisje" – tak o pomyśle powołania komisji ds. VAT mówi prof. Waldemar Paruch, doradca marszałka Sejmu i członek Rady Programowej PiS. I wylicza: "Mamy komisję Amber Gold, mamy komisję reprywatyzacyjną. Nie przesadzajmy z ilością tych komisji". "Aby komisja była efektywna to nie chodzi tylko o ustalanie faktów, prawdy, ale także o odbiór społeczny. Te komisje śledcze są po to, ponieważ zawodzi postępowanie prokuratorskie. Po to się powołuje komisje śledcze, aby na widoku opinii publicznej można było pewne sprawy prześwietlić i przeanalizować" – argumentował gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Marcin Zaborski, RMF FM: Jak to jest być doradcą, którego politycy PiS-u nie bardzo chcą słuchać?

Waldemar Paruch, politolog: Jakieś dowody empiryczne poproszę?

To pan doradził pani premier Szydło, żeby wyszła na mównicę w Sejmie i powiedziała: "należały nam się te nagrody".

Ja nie jestem doradcą byłej pani premier Beaty Szydło i nigdy nim nie byłem.

A inni politycy też tak mówili, że im się należy, bo ciężko pracowali, bo pracowali po godzinach.

Panie redaktorze, myli pan dwie kwestie. Doradztwo wobec partii, doradztwo wobec poszczególnych osób. Prawo i Sprawiedliwość jest partią wielonurtową, to po pierwsze. Partią w której panuje wolność wypowiedzi, co mogliście państwo zauważyć w kontekście wypowiedzi w sprawie owych nagród czy premii, gdzie wielu polityków mówiło przeróżne, wykluczające się zdania.

To pan by doradził jakiemuś politykowi PiS-u, żeby tak właśnie mówił? Należały nam się te nagrody?

Nie, oczywiście, że nie.

Bo Beata Szydło nie jest jedynym politykiem, który tak właśnie mówi.

Nie, dlatego powiedziałem, że są różne wypowiedzi.

Jarosław Kaczyński nawet mówi, że te nagrody to nie jest żaden skandal.

Bo obiektywnie patrząc mamy w Polsce fundamentalny problem, nie ten rząd tylko się z nim zderza, poprzednie rządy także, z rozchwianą strukturą płac. Nie mam tu żadnych wątpliwości. Nie może być takiej sytuacji w państwie, że prezydent miasta x zarabia zdecydowanie więcej, niż prezydent Rzeczypospolitej. To jest sytuacja patologiczna, co do tego pewnie pan i ja nie mamy złudzeń.

I pewnie nie mamy złudzeń i zgodzimy się, że patologii jest więcej, bo na przykład pani premier Szydło na mównicy sejmowej, kiedy mówi, że należały nam się te nagrody, mogli słuchać na przykład urzędnicy budżetówki, którzy od lat upominają się o podwyżki w związku z zamrożonym funduszem płac. Słuchają tego i myślą sobie: jak to jest? My nie mamy podwyżek, a nasi szefowie miesiąc po miesiącu byli wynagradzani, dodatkowo premiowani.

Sam jestem pracownikiem sfery budżetowej.

I nie oburza pana taka sytuacja?

Stała się ona w polskiej rzeczywistości pewnym stanem normalnym, ponieważ zamrożenie prac w budżetówce jest od wielu lat.

Pan się po prostu z tym zgadza i godzi na to?

Nie, natomiast w sensie ogólnopaństwowym żaden rząd nie podjął się zasadniczej restrukturyzacji struktury płac w Polsce. To nie dotyczy tylko zawodu, który ja wykonuję, czyli pracownika naukowo-dydaktycznego. Dotyczy to bardzo wielu zawodów. Najprawdopodobniej największym problemem dzisiaj, moim zdaniem, są pielęgniarki. Jest to wielka grupa społeczna, zawodowa, problem należy rozwiązać w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy ta kwestia powinna być uregulowana.

Ale jeśli rząd Prawa i Sprawiedliwości tego problemu nie rozwiązał, to jest to problem tego rządu?

Jest to obiektywny problem w ogóle, nie tylko tego rządu.

Ale rozmawiamy o tym rządzie, bo rządzi Prawo i Sprawiedliwość w Polsce.

Tak i z tego co wiem, rząd podejmuje rozmowy z pielęgniarkami w kwestii wypracowania rozwiązań, bardziej pewnie średnioterminowych, niż natychmiastowych, bo w sytuacji bieżącej rozwiązanie problemu 250 tysięcy pracowników, w odniesieniu do zasadniczej regulacji płac, jest trudno wykonalne.

Panie profesorze, czy Prawo i Sprawiedliwość padło ofiarą zimowej klątwy sondażowej?

Ma pan na myśli ostatni sondaż?

Tak, ten w którym Prawu i Sprawiedliwości ubyło.

Porozmawiajmy może o tym sondażu w dwóch wymiarach.

Nie, nie to ja wyjaśnię dlaczego ta klątwa sondażowa. Dzisiaj mówiła o tym pani Beata Mazurek w Sejmie, mówiła, że przecież w ostatnich 15 latach to zawsze jest tak, że w lutym, w marcu władza traci poparcie w sondażach.

Waldemar Paruch: Kolejna faza zmian w rządzie w drugiej połowie kwietnia

"To się dzieje. Jedną fazę zmian (w rządzie - przyp.red.) niedawno mieliśmy: odwołanie kilkunastu wiceministrów, faza następna będzie dokonana chyba w drugiej połowie kwietnia" - powiedział w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Waldemar Paruch. Doradca Marszałka Sejmu w rozmowie z Marcinem Zaborskim powiedział także, że są prowadzone bardzo zaawansowane prace nad powstaniem Centrum Analiz Strategicznych. "To chyba ostatnia faza prac przed powołaniem" - zaznaczył gość RMF FM. Na pytanie, czy jest zainteresowany fotelem szefa CAS, odpowiedział, że to zależy od decyzji premiera. "To decyzja polityczna, nie merytoryczna" - wyjaśnił prof. Paruch.

O projekcie zaostrzającym ustawę dotyczącą aborcji, gość Marcina Zaborskiego powiedział, że tam, gdzie nakładają się kwestie polityczne, moralne i etyczne - zawsze pojawia się problem. "Nadal będzie trwała dyskusja wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, na pewno będzie dyskusja publiczna" - zadeklarował Waldemar Paruch i dodał, że problem z ustawą dot. aborcji musi zostać rozstrzygnięty w tej kadencji. "Wypracowanie kompromisu (w tej kwestii) jest niewykonalne" - podsumował.

