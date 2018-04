Związki w LOT podjęły wspólnie decyzję, by wstrzymać podjęcie strajku generalnego. Związki zawodowe w LOT oczekują działań od premiera. W przypadku ich braku do połowy maja, zostanie podana nowa data strajku – powiedział przewodniczący związku zawodowego pilotów komunikacyjnych w PLL LOT Adam Rzeszot.

Kierując się odpowiedzialnością za losy pracowników PLL LOT, spółki i uwzględniając niedogodności dla naszych pasażerów, związki zawodowe w PLL LOT podjęły wspólnie decyzję, aby wstrzymać podjęcie strajku - oświadczył Adam Rzeszot.



Tym samym dajemy czas panu premierowi Morawieckiemu na zajęcie stanowiska w sprawie niepokojów społecznych w spółce - powiedział na konferencji prasowej.

We wtorek 1 maja o godz. 6:00 rano przy siedzibie LOT w Warszawie zorganizowana zostanie pikieta protestacyjna - poinformował Rzeszot.



Rzeszot poinformował na konferencji prasowej, że połączone nadzwyczajne walne zebranie związków zawodowych w PLL LOT podjęło uchwałę, o "objęciu ochroną osób będących na umowach cywilnoprawnych oraz o podjęciu natychmiastowego strajku w przypadku szykan prezesa Milczarskiego (Rafała - PAP) wobec pracowników LOT SA".



Jak ocenił, dotychczasowe działania szefa LOT "były prowadzone w złej wierze, a negocjacje miały charakter pozorowany".



Związkowiec dodał, że piątkowe orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie uznaje za "nieprawomocne, bezprawne i nieobowiązujące związki zawodowe do powstrzymania się od strajku".

Związki zawodowe w LOT oczekują działań od premiera. W przypadku ich braku do połowy maja, zostanie podana nowa data strajku - powiedział Adam Rzeszot.



Oświadczył, że decyzja o wstrzymaniu strajku została podjęta po decyzji o odwołaniu przewodniczącego rady nadzorczej spółki.



Decyzję o przełożeniu strajku podjęliśmy po decyzji premiera Mateusza Morawieckiego o odwołaniu przewodniczącego rady nadzorczej, którą traktujemy jako pozytywny przejaw woli do zakończenia sporu w PLL LOT - powiedział Rzeszot.



W wypadku braku działań premiera do połowy maja, poinformujemy o naszej decyzji w sprawie nowego terminu strajku pracowników PLL LOT, za który wyłączną odpowiedzialność będzie ponosił (prezes) Rafał Milczarski - dodał Rzeszot.



Według niego, "gra prezesa Rafała Milczarskiego jest prowokacją, gdy my po prostu chcemy dialogu i przestrzegania prawa".



Liczymy na poczucie odpowiedzialności premiera, od którego oczekujemy dynamicznych, a nie pozornych działań w celu osiągnięcia porozumienia - powiedział.



Zaznaczył, że do decyzji o wstrzymaniu strajku przyczyniła się chęć zapewnienia komfortu pasażerom "w okresie majowego wypoczynku", a brak regulaminu wynagradzania jest tyko jednym ze spornych punktów.

