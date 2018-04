Trzy związki zawodowe działające w Polskich Liniach Lotniczych LOT wycofują się z planowanego na jutro strajku generalnego - dowiedział się reporter RMF FM. To połowa wszystkich organizacji pracowników, które deklarowały, że jutro o godz. 6 rozpoczną protest. Tym samym strajk stanął pod znakiem zapytania. A jeśli nawet do niego dojdzie, to zasięg protestu będzie dużo mniejszy.

