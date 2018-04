​Wydałem rozkaz rozpoczęcia precyzyjnych uderzeń z powietrza na cele w Syrii w ramach odwetu za domniemany atak z użyciem gazu, który spowodował 7 kwietnia śmierć co najmniej 60 osób - powiedział prezydent USA Donald Trump w wystąpieniu telewizyjnym. W ataku uczestniczyły także siły francuskie i brytyjskie.

06:16

Według syryjskich mediów, w ataku na ośrodek badawczy w Barzeh obok Damaszku nikt nie ucierpiał. Został zniszczony jedynie budynek.

Natomiast rakiety skierowane na wojskowe pozycje w Hims zostały przechwycone i przekierowane. Tam w wyniku ataku rannych zostało trzech cywilów.

06:08

Syryjczycy cierpieli najpierw przez “arabską wiosnę", potem przez Państwo Islamskie, teraz przez amerykańskie pociski. Atak został przeprowadzony w stolicy niepodległego kraju, który od wielu lat próbuje przetrwać groźby terroru - powiedziała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

Zacharowa wini za atak "wszystkich tych, którzy twierdzą, że są autorytetami moralnymi, którzy deklarują swoją wyjątkowość". "Musicie być naprawdę wyjątkowi", by atakować Syrię w momencie, gdy "kraj dostał szansę na spokojniejszą przyszłość" - powiedziała.

Rzeczniczka oskarżyła także amerykańskie media za zachęcanie do ataku, twierdząc, że Biały Dom zdecydował się na atak wyłącznie w oparciu o doniesienia medialne, fotografie i filmy, które były udostępniane na mediach społecznościowych.

15 lat temu Biały Dom wykorzystał fiolkę, teraz Waszyngton korzysta z mediów - powiedziała. W 2003 roku sekretarz Stanu Colin Powell pokazał fiolkę z wąglikiem jako dowód na to, że iracki przywódca Saddam Husajn posiada broń masowego rażenia w swoim arsenale. Podczas inwazji na Irak broni jednak nie znaleziono.

05:48

Nie możemy pozwolić na dalszą banalizację użycia broni chemicznej - zaznaczył prezydent Francji Emmanuel Macron.

Prezydent zaznaczył w swym nocnym oświadczeniu w sobotę, w którym anonsował początek nalotów na Syrię, że uderzenia lotnictwa francuskiego wpisują się w plan sparaliżowania możliwości władz syryjskich w sferze zbrojeń chemicznych.

W pierwszej kolejności - zaznaczył - mają one objąć tajne arsenały z bronią chemiczną. Macron zaznaczył, że uderzenia z powietrza ograniczą się do miejsc składowania i produkcji tejże broni.

05:41

Gen. Joseph Dunford podał, że zakończyła się "pierwsza fala nalotów" w Syrii. Dodał, że zaatakowany został ośrodek naukowo-badawczy w Damaszku, w którym prowadzone są badania i eksperymenty związane z technologią broni chemicznej i biologicznej, a także składy znajdujące się na zachód od Hims.

Generał poinformował także, że Rosja wiedziała, że USA będzie prowadziło jakąś operację w Syrii. Powiadomiliśmy Rosjan, że będziemy wykorzystywać syryjską przestrzeń powietrzną, ale nie koordynowaliśmy i nie uzgadnialiśmy z nimi naszej operacji - podkreślił.

05:30

Nasze największe obawy się spełniły. Nasze ostrzeżenia zostały zignorowane - napisał na Facebooku ambasador Rosji w USA Anatolij Antonow. Kierowane są wobec nas groźby. Ostrzegaliśmy, że takie akcje nie zostaną pozostawione bez konsekwencji - zaznaczył.

Dyplomata zaznaczył także, że USA "jako posiadacz największego arsenału broni chemicznej nie ma moralnego prawa, by oskarżać inne państwa".

04:52

Syryjska telewizja państwowa podała w sobotę rano czasu miejscowego, że obrona przeciwlotnicza jest w pełnej gotowości. Używa pocisków, które są wymierzone we amerykańskie, brytyjskie i francuskie samoloty bojowe. Nasza obrona przeciwlotnicza daje odpór amerykańskiej agresji - zapewniła. Jak informuje RIA Nowosti, Syryjczycy zestrzelili przynajmniej 20 pocisków.

Naloty aliantów są precyzyjne. W dzielnicy Barzeh zbombardowano wojskowy ośrodek naukowo-badawczy specjalizujący się prawdopodobnie w badaniach nad bronią chemiczną - podaje Reuters, powołując się na informacje od naocznych świadków.

Syryjskiej Obserwatorium Praw Człowieka podało, że atakowane były liczne bazy wojskowe w Damaszku niezależnie od rodzaju stacjonujących w nich wojsk.

04:45

Syryjskie media rządowe poinformowały, że bombardowania były prowadzone nie tylko w Damaszku, ale także w Hims, gdzie rakiety skierowane były na bazę wojskową. Podkreślono, że atak USA, Wielkiej Brytanii i Francji na Syrię "to rażące naruszenie prawa międzynarodowego".



04:41

Na Twitterze Pałacu Elizejskiego pojawił się film ze startu myśliwców Rafale.

04:24

Brytyjska premier Theresa May poinformowała, że autoryzowała brytyjskie wojsko do "skoordynowanych i wymierzonych ataków" mających na celu osłabienie reżimu Baszara al-Assada w Syrii i jego zdolność do przeprowadzania ataków chemicznych.

May zaznaczyła, że decyzja została podjęta "we współpracy z sojusznikami w Stanach Zjednoczonych i Francji".

Syryjski reżim ma historię używania broni chemicznej przeciwko własnym obywatelom w najbardziej brutalny, odrażający sposób. Znacząca ilość informacji wywiadowczych wskazuje na to, że ponosi także odpowiedzialność za ten ostatni atak. Ten powtarzający się sposób zachowania musi zostać zatrzymany - nie tylko, aby chronić niewinnych ludzi w Syrii przez okropną śmiercią i obrażeniami wywołanymi bronią chemiczną, ale także nie pozwalając na erozję międzynarodowych norm, które regulują użycie tej broni - podkreśliła brytyjska premier.

May zaznaczyła, że "próbowano wykorzystać każdą dostępną ścieżkę dyplomatyczną", ale te wysiłki były powstrzymywane, m.in. przez rosyjskie weto w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Nie ma praktycznej alternatywy wobec użycia siły w celu zdegradowania i powstrzymania użycia broni chemicznej przez syryjski reżim - oceniła.

Szefowa rządu zapewniła, że celem uderzenia "nie jest interwencja w wojnę domową, ani zmiana reżimu", a "niedoprowadzenie do dalszej eskalacji napięć i zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby powstrzymać dalsze ofiary cywilne".

Szybkość, z jaką działamy, jest niezbędna w ramach współpracy z naszymi sojusznikami, aby załagodzić dalsze cierpienie humanitarne i zapewnić bezpieczeństwo naszych operacji - tłumaczyła brytyjska premier.

Jak podkreśliła, podjęła "nielekką" decyzję o użyciu brytyjskich wojsk w walce, "bo uważa, że jest ona w brytyjskim interesie narodowym".

Nie możemy dopuścić do tego, aby użycie broni chemicznej było normalizowane - wewnątrz Syrii, na ulicach Wielkiej Brytanii czy gdziekolwiek w naszym świecie. Wolelibyśmy obrać alternatywną ścieżkę (działania), ale w tej okazji jej nie ma - napisała.

May stwierdziła przy tym, że "historia uczy nas, że społeczność międzynarodowa musi bronić zasad i standardów, które dbają o nasze bezpieczeństwo". To jest to, co nasz kraj zawsze robił i będzie robił nadal - zaznaczyła.

04:15

Syria zestrzeliła część pocisków, które były wycelowane w Damaszek.



Jak poinformował wysoko postawiony przedstawiciel Pentagonu, uderzenia są skierowane w różne cele. Samoloty Francji atakowały zakłady, które mogłyby produkować broń chemiczną.

Lotnictwo amerykańskie używa poddźwiękowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk, które mogą niszczyć cele naziemne. Naloty obejmują cele na terytorium całej Syrii - pisze Reuters.

Agencje informują o silnych eksplozjach w Damaszku. Jako pierwsza wybuchy odnotowała AFP. Reuters pisze, że jak dotąd było "co najmniej sześć takich eksplozji". Według jednego ze świadków, na którego powołuje się agencja Reutera, we wschodniej części miasta widać kłęby dymu, które wciąż się powiększają.



03:30

Jak zaznaczył Donald Trump, decyzja o rozpoczęciu ataku zapadła na krótko przed jego wystąpieniem telewizyjnym, które było transmitowane na żywo z Białego Domu.

Prezydent zaznaczył, że atakowane są cele związane z syryjskim programem broni chemicznej. Podkreślił, że Waszyngtonowi nie chodzi o utrzymanie jakiejkolwiek obecności USA w Syrii.

Operacja jest prowadzona wspólnie z Francją i Wielką Brytanią - zapewnił Trump. Nie byłoby ich, gdyby Rosja nie poniosła porażki w swych planach powstrzymania Baszara el-Asada przed sięgnięciem po broń chemiczną - zaznaczył.

03:00

Atak rozpoczął się przed godz. 3 czasu polskiego. W tym czasie Donald Trump przemawiał jeszcze podczas wystąpienia telewizyjnego.