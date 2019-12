Były sekretarz stanu John Kerry ogłosił powołanie koalicji, która miałaby przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Znaleźli się w niej: Bill Clinton, Jimmy Carter, aktorzy Arnold Schwarzenegger i Leonardo DiCaprio oraz Sting. Koalicja została nazwana: "World War Zero".

Były sekretarz stanu John Kerry ogłosił w niedzielę utworzenie koalicji mobilizującej do przeciwdziałania zmianom klimatycznym / ANTONIO COTRIM / PAP/EPA

Chodzi o współpracę w jednej wspólnej misji. "Spowodowania, żeby świat odpowiedział na kryzys klimatyczny mobilizacją, podobną do tej, dzięki której udało się wygrać drugą wojnę światową" - czytamy na stronie internetowej "World War Zero".



W ocenie Johna Kerry'ego żadne państwo nie podejmuje koniecznych kroków w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Równocześnie - jak mówił były sekretarz stanu USA w wywiadzie dla telewizji NBC - działania w tej sprawie podejmują organizacje ochrony środowiska oraz młodzi ludzie.

W koalicji znajdują się m.in. byli przywódcy USA Bill Clinton i Jimmy Carter oraz były gubernator Kalifornii i aktor Arnold Schwarzenegger. Wśród jej założycieli są też aktorzy Leonardo DiCaprio i Ashton Kutcher oraz piosenkarz Sting.

"World War Zero" rusza z edukacją

Koalicja w ciągu najbliższego roku planuje ponad 10 milionów "rozmów o klimacie" w USA. Spotkania rozpoczną się w styczniu. Odbywać się będą m.in. w bazach wojskowych, kluczowych stanach w amerykańskiej prezydenckiej kampanii wyborczej oraz regionach z problemami gospodarczymi.



Będziemy starali się dotrzeć do milionów Amerykanów i innych osób w pozostałych częściach świata, by zmobilizować armię ludzi, którzy żądają natychmiastowego działania ws. zmian klimatu (...) - mówił Kerry w wywiadzie dla dziennika "New York Times".



Koalicję ogłoszono na dzień przed rozpoczynającym się w poniedziałek w Madrycie szczytem klimatycznym ONZ - COP25 z udziałem delegatów z prawie 200 państw.



75-letni John Kerry był szefem dyplomacji w latach 2013-2017 w administracji demokratycznego prezydenta Baracka Obamy. Wcześniej zasiadał w Senacie USA, gdzie reprezentował stan Massachusetts.