Bogdan Zalewski w poniedziałkowych Faktach RMF FM i RMF24 o 7:00 rozpocznie rozmowę z szefem resortu rolnictwa i rozwoju wsi. Po czym dalszego ciągu wywiadu z ministrem Robertem Telusem możecie posłuchać wyłącznie w internetowym radiu.

Robert Telus / Tytus Żmijewski / PAP

Tematy:

1. Synoptycy i hydrolodzy wieszczą straszną suszę na południu Europy tego lata. Jaki to może mieć wpływ na plony i ceny w Polsce?

2. Obecnie ceny zboża na rynkach sięgają historycznych minimów. Co to znaczy dla rolników - producentów i dla reszty - konsumentów?

3. Czy rolnicy słusznie czekają aż zboże zdrożeje? Czy powinni już sprzedawać ziarno i korzystać z dopłaty obowiązującej do 30 czerwca.

4. Co farmerzy mogą teraz i w przyszłości otrzymać od rządu? Krytyczna analiza form pomocy: wsparcia do sprzedanych zbóż, zasad przyznawania kredytów płynnościowych, zwrotu akcyzy od paliw rolniczych itd.

5. Jaka jest perspektywa przedłużenia unijnych ograniczeń w wwozie ukraińskich płodów rolnych do Polski i innych przyfrontowych unijnych krajów?

6. Co dalej z negatywnymi skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę? Czy rodzą się nowe obawy w związku z przebiegiem wojny?

7. Przyszłość polskiej wsi wykuwa się teraz? Tzw. prowincja to żaden skansen. Wystarczy wybrać się w podróż po kraju. A czym jest w Polsce rolnictwo 4.0 (tzw. inteligentne)? Rolnik będzie mógł otrzymać na inwestycje w rozwiązania cyfrowe do 200 tys. zł wsparcia. Dużo to, czy mało? I na co, konkretnie?

Odpowiedzi ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa na te i inne pytania naszego dziennikarza pojawią się w poniedziałek 22.05.2023.

