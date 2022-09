Na Chiny patrzymy stereotypowo, a to rynek zbytu i szansa na nowe inwestycje – przekonywał b. wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński w rozmowie 7 pytań o 7:07. Zwrócił uwagę, że od 1990 roku wartość inwestycji chińskich w Polsce wyniosła ponad 2 mld dol., a to dużo mniej niż w Niemczech czy Wielkiej Brytanii.

Dzisiejszy gość Bogdana Zalewskiego, który jest obecnie prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja, wskazał, że w naszym kraju pracuje obecnie kilka tysięcy przedsiębiorców z Chin. "Związali swoje życie z Polską, zostali tutaj po studiach. Jedną z najlepszych form kontaktu ze światem trochę innym, o innej kulturze, także kulturze biznesu, jest wykorzystanie ich potencjału" - przekonywał b. wicepremier.

Pytany o współpracę Pekinu z Moskwą i rosnące wpływy tego państwa m.in. w Europie Środkowo-Wschodniej, polityk PSL podkreślał m.in., że Chiny to m.in. ogromny rynek zbytu dla polskich towarów, a także szansa na pozyskanie nowych inwestorów. "Mamy pewne stereotypy (...) Popatrzmy, ile mamy inwestycji chińskich w stosunku do Niemiec czy Wielkiej Brytanii. No więc mamy dwa z kawałkiem miliarda dolarów od roku 1990. Czy to jest dużo, czy mało? Smucimy się ostatnio tym, że duża inwestycja w zakresie baterii do samochodów elektrycznych będzie na Węgrzech a nie w Polsce" - argumentował Piechociński.

Bogdan Zalewski zwrócił uwagę, że za tego typu działalnością Chin w innych krajach stoją tamtejsze służby specjalne. "A polskie służby, także specjalnie nie powinny wspierać naszego eksportu? A polskie służby, także specjalne nie powinny weryfikować partnerów? A polskie służby, także specjalne, nie powinny weryfikować partnerów? A polskie służby, także specjalne nie powinny zapominać, że konkurencja, rywalizacja w biznesie wymaga także od nich jakiegoś wysiłku?" - kontrował Piechociński.

Według niego Chinami powinien zainteresować się także polski świat nauki, administracja oraz sektor TSL (transport, spedycja, logistyka - przyp. red.). Wskazywał ponadto na potrzebę zwiększenia eksportu polskiego mleka do Chin czy ruchu tranzytowego Azja-Europa przez nasz kraj.

Bogdan Zalewski zapytał też Janusza Piechocińskiego, czy współpracując z Chińczykami chce współpracować jednocześnie z Władimirem Putinem. "Jest pan naładowany emocjami i stereotypami, a ja staram się dostarczać realnej informacji, sygnalizując, że tam, gdzie są zagrożenia, tam są także szanse. I trzeba z szans korzystać, a zagrożenia trzeba eliminować" - przekonywał b. wicepremier i b. szef PSL.

"Jeśli 32 procent naszego importu dzisiaj z Chin to jest import zaopatrzeniowy, to trzeba pilnować, aby polskie firmy nagle, z dania na dzień, nie utraciły terminowych dostaw, bo to będzie oznaczało gigantyczne napięcie w naszej gospodarce" - mówił Piechociński.

Piechociński o CPK: Przerasta potrzeby i możliwości polskiej gospodarki

"My nie jesteśmy gotowi pod względem realizacji tego zadania. To zadanie przerasta potrzeby i możliwości naszej gospodarki, bo infrastruktury nie buduje się na jutro czy pojutrze, tylko buduje się z głową, mając odpowiedni potencjał" - mówił b. wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym radiu RMF24.

"Jeśli więc w ostatnich latach nie przekroczyliśmy nigdy stu tysięcy ton ładunku w transporcie lotniczym, to jak teraz w ciągu roku minister Horała (pełnomocnik rządu ds. CPK - przyp. red.) przemodelował potrzebę rozwoju CPK z portu pasażerskiego na port towarowy, który może w przyszłości mieć 2 miliony ton ładunków?" - pytał Piechociński.

Przypomniał, że dyskusje na ten temat prowadzono już na początku stulecia, w czasie kiedy stał na czele sejmowej komisji infrastruktury (2001-2005). "Przed wejściem do Unii Europejskiej po długich debatach, naradach, spotkaniach, analizowaniu lokalizacji podjęliśmy decyzję, że przyjmujemy świadomie zdecentralizowany model i ponieważ nie mamy wielkiego, światowego gracza, bo LOT to jest druga setka przewoźników, to nie ma co budować wielkiego hubu, ale wykorzystać sześć lotnisk, także Gdańska, Szczecina, Wrocławia, Katowic, Krakowa, Rzeszowa" - mówił b. wicepremier.

