Tarcze antyinflacyjne będą musiały być cofnięte, pomoc powinna trafiać tylko do najuboższych - tak uważa były premier i były prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. Gość 7 pytań o 07:07 w internetowym radiu RMF24 przekonywał, że państwa zwyczajnie nie stać na przedłużanie obniżek podatków.

Marek Belka / Adam Warżawa / PAP

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marek Belka: Inflacja jest o kilka punktów proc. wyższa niż mówią oficjalne dane

Tak naprawdę inflacja u nas nie wynosi 17,9 proc., ale o kilka punktów procentowych więcej. Obniżki podatków muszą być cofnięte, ze względu na coraz bardziej katastrofalną sytuację w finansach publicznych. To pokazuje się w kosztach obsługi długu publicznego. Za moich czasów to było niewiele ponad 1 proc., dzisiaj to jest ponad 8 proc., to jest katastrofa - mówił gość Michała Zielińskiego.