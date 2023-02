„Dziś Białoruś jest więzieniem, łagrem, obozem koncentracyjnym. Krajem zapomnianym” – mówił gość Bogdana Zalewskiego w 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. Paweł Łatuszka, były białoruski minister kultury, przed laty ambasador Białorusi w Polsce, krytyk reżimu Aleksandra Łukaszenki, popierający opozycję w swoim kraju, pytany był m.in. o zawieszenie ruchu na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach, wydany w środę wyrok na polsko-białoruskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta oraz o relacje Mińska z Moskwą.

Archiwum RMF FM

Paweł Łatuszka odniósł się do wyroku wydanego w środę przez sąd w Grodnie, który skazał polsko-białoruskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia.

Łukaszenka chce w ten sposób pokazać, że dalej będzie represjonował Polaków na Białorusi, żeby skutkowało to zmianą polityki rządu polskiego co do jego osoby, żeby nareszcie został uznany za prezydenta i żeby Polska nie inicjowała kolejnych pakietów sankcyjnych w stosunku do niego - mówił Łatuszka.

W tym samym dniu dwóch członków podziemia zostało skazanych na 14 i 16 lat więzienia. Za to, że postawili się armii rosyjskiej na terenie Białorusi. Dziś eksperci mówią, że mamy aż 5 tysięcy więźniów politycznych. Mój brat cioteczny jest takim więźniem politycznym. Sytuacja jest katastrofalna. 60 tysięcy ludzi zostało zatrzymanych w ciągu ostatnich 2 lat. Setki tysięcy osób wyjechało. 70 procent osób jest torturowanych w więzieniach. Mój brat 50 razy miał nakłady worek na głowę, był bity. Nie ważne czy jest się mężczyzną czy kobietą. Nie dostaje się ani ubrania na zmianę, ani szczoteczki do zębów, nie ma pryszniców, wody, to są tortury. W XXI wieku, w Europie. Dziś Białoruś jest więzieniem, łagrem, obozem koncentracyjnym. Krajem zapomnianym ­- podkreślił gość Bogdana Zalewskiego.