"Po rzucie karnym nie mieliśmy już sytuacji. Zresztą nasza gra - jeżeli chodzi o kreatywność, ofensywę - jest beznadziejna. Mamy zawodnika, który jest wielkim strzelcem, jest wielkim zawodnikiem uznanym za jedną z największych gwiazd piłkarskich, więc należy mu stworzyć optymalne warunki w zespole, aby potwierdził swoją wielkość właśnie na boisku strzelając bramki" - mówił w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24 Henryk Kasperczak, znakomity piłkarz, a jeszcze lepszy trener i selekcjoner m.in. reprezentacji Tunezji czy Senegalu.

Henryk Kasperczak / KHALED ELFIQI / PAP/EPA

7 pytań o 7:07: Henryk Kasperczak w Radiu RMF24

Kasperczak był pytany o wczorajszą grę kapitana polskiej reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Myślę, że bardzo słabo grał. Jest osamotniony, jest sam w przodzie, jak on ma te bramki strzelać? - pytał Kasperczak. Największym problem, jaki ma polski zespół, żeby wykorzystać te zdolności strzeleckie Lewandowskiego, to brak aktywności i kreatywności w grze ofensywnej zespołu. Przecież to ustawienie, które mamy, nic nie daje. I to się powtarza. Myślę, że my nie mamy tej nadziei na lepsze. Wygląda to coraz gorzej, skuteczności brak. Dobrze, że jeszcze mamy dobrą grę w obronie, ale ofensywnie nic nie możemy zdziałać i marnie to wygląda - oceniał wczorajszą grę Polaków Kasperczak.

Jakie błędy popełnił selekcjoner Czesław Michniewicz? Zdaniem Kasperczaka powinien wyciągnąć wnioski "po słabym meczu z Chile": Ustawienie tego zespołu nie odpowiada naszym zawodnikom. Szczególnie nie dopasowuje się zawodników do ich zalet, do ich wartości, które mogliby pokazać na boisku. Praca selekcjonera polega na tym, żeby dobrał sobie jak najlepiej zawodników ze swoimi talentami, nie wadami, do ustawienia jakie chce zdobyć, do pomysłu jaki ma. Po raz kolejny pokazaliśmy, że męczy nas piłka, nie ma w tym futbolu radości - mówił trener.



Czy możemy więc wskazać, kto z naszej drużyny nie spisał się na boisku? Zdaniem Kasperczaka w piłce nożnej jest tak, że "jak przegrywamy, to wszyscy, jak wygrywamy to wszyscy". Nie można krytykować wszystkich zawodników, oczywiście było paru, którzy się wyróżniali na tle tego słabego zespołu - mówił Kasperczak. Ale nie można stawiać sprawy na ostrzu noża. Tutaj trzeba coś zrobić w ustawieniu zawodników, tu trzeba coś zrobić, żeby ta drużyna po prostu zaczęła grać ten futbol radosny, który chce dać nam zwycięstwo. Nasza myśl przewodnia w tych wszystkich meczach to jest taka: brońmy się dobrze i grajmy z kontrataku, bo to jest siła polskiego zespołu - dodał selekcjoner.