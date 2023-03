Senator KO Marcin Bosacki w rozmowie 7 pytań o 7:07 pytany był m.in. o ogłoszony przez Donalda Tuska kredyt 0 procent na pierwsze mieszkanie dla ludzi do 45. roku życia oraz o to, kiedy poznamy dokładne założenia programu mieszkaniowego Platformy Obywatelskiej.

Senator Marcin Bosacki przyznał, że ogłoszony przez PO pomysł będzie jednym z flagowym punktów, z którym partia wystartuje w tegorocznych wyborach: To nie jest wydatek socjalny. To jest inwestycja w to, żeby młodzi Polacy nie wyjeżdżali za granicę, żeby zostali tu ze swoimi rodzicami. To, co nam mówią na wielu spotkaniach, to to że ich dzieci, wnuki, bracia i siostry planują wyjazd z naszego kraju.

Chcemy, żeby w tym projekcie wzięły udział wszystkie banki, które udzielają kredytów mieszkaniowych. To, w jaki sposób konkretnie będzie się odbywało, będziemy wiedzieć, jak wygramy wybory. Na pewno chcemy, żeby to było wsparcie na cały okres spłacania kredytu po to, aby przy tak wysokiej inflacji nie płacić odsetek - mówił gość Tomasza Weryńskiego w internetowym Radiu RMF24.

Jak podkreślił Bosacki, program ten będzie kosztować ok. 4-5 miliardów złotych rocznie. Szczegółowy program mieszkaniowy Platformy Obywatelskiej mamy poznać dopiero latem.