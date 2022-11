"Polska jest niechlubnym przykładem jednego z najbardziej 'zawęglonych' krajów na świecie. Jesteśmy absolutnie w czołówce światowej, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla na jednostkę energii. To jest rzecz, która jest do zrobienia na już i informacja o tym, że chcemy budować elektrownie atomowe, jest dobrym sygnałem" - mówił w rozmowie z Maciejem Rybakiem w Radiu RMF24 prof. Bogdan Chojnicki, agrofizyk i agrometeorolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, członek Koalicji Klimatycznej.

W Egipcie trwa już konferencja klimatyczna COP27. To już 27. raz od 1995 roku, kiedy to światowi przywódcy zbierają się, aby stawić czoła globalnemu ociepleniu. Na tegorocznej konferencji dyskusja ma koncentrować się na potrzebach i zobowiązaniach finansowych, w tym na kształtowaniu narzędzi potrzebnych do reakcji na szkody, jakie powstają w związku ze zmianami klimatu. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda.

Gość Macieja Rybaka zapytany o to, czy widać już efekty wcześniejszych konferencji klimatycznych, mówił: Gdy spoglądamy na te spotkania wydaje się, że przyjechała jakaś grupa ludzi, spisali pewne oczekiwania, potrzeby, opisali swoją perspektywę na rzeczywistość i rozjechali się do domów. Ale okazuje się, że te spotkania, kroczek po kroczku, tworzą zupełnie nową rzeczywistość, jeżeli chodzi o sposób naszego myślenia, szczególnie w kontekście paliw kopalnych i strat wywołanych zmianą klimatu - mówił prof. Bogdan Chojnicki.

Ekspert odniósł się też do słów aktywistki Grety Thunberg, która nazwała szczyt klimatyczny greenwashingiem, czyli ekościemą. Zauważył, że starsze pokolenie pamięta jeszcze srogie zimy, natomiast ludzie młodzi ich nie doświadczyli. Patrzą na to różne osoby i widzą zupełnie coś innego. I Grecie Thunberg trzeba przyznać rację, że jej oczekiwania zdecydowanie nie będą spełnione. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że rzeczywistość to jednak pewne uśrednienie tego, czego każdy z nas oczekuje - ocenił.

Dobrze, że są młodzi aktywiści. Dobrze, że działają w bardzo zdecydowany sposób, opisują swoją postawę, swoje oczekiwania. (...) Natomiast zmiana klimatu, a za nią idąca zmiana gospodarcza, to długotrwały proces, który składa się z wielu elementów - dodał.

Gość Macieja Rybaka zwrócił też uwagę na zmianę naszej mentalności w kwestii kryzysu klimatycznego. Jeszcze 10 lat temu, chociażby w Polsce, wiele osób myślało, że zmiana klimatu jest pewnego rodzaju wymysłem, ekościemą. Ostatnia dekada i obecny rok uświadamia nam, że robi się coraz cieplej - zaznaczył.

Według prof. Bogdana Chojnickiego działania na rzecz ochrony klimatu powinny mieć bardziej zdecydowany charakter. Jego zdaniem powinna mieć miejsce bardzo mocna transformacja energetyczna. Tu trzeba powiedzieć, że Polska jest niechlubnym przykładem jednego z najbardziej "zawęglonych" krajów na świecie. Jesteśmy absolutnie w czołówce światowej, jeżeli chodzi o emisję dwutlenku węgla na jednostkę energii. To jest rzecz, która jest do zrobienia "na już" i informacja o tym, że chcemy budować elektrownie atomowe, jest dobrym sygnałem - zauważył.

Jak mówił, pierwszy reaktor ma zostać uruchomiony za 11 lat, a w tym czasie powinniśmy bardziej zadbać o odnawialne źródła energii. Bardzo mi tego brakuje w dzisiejszych debatach w Polsce, a myślę, że na spotkaniu międzynarodowym w Szarm el-Szejk to wybrzmi jeszcze mocniej - wyraził nadzieję Chojnicki.

Ekspert przypomniał też, że według raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, jesteśmy 1,1 stopnia powyżej przemysłowego stanu. Jeżeli tego nie wyhamujemy, nie zadziałamy, to tak naprawdę pozostanie nam tylko zbierać plony tego, co zasialiśmy. To poważny problem - ocenił.

Gość Macieja Rybaka nawiązał też do zysków dla biznesu, jakie przynosi zielona energia. Jako przykład podał przywrócenie porozumienia paryskiego w Stanach Zjednoczonych zaraz po wyborze Joe Bidena. Gospodarka amerykańska dobrze wie, że konwersja energii elektrycznej to też są potężne inwestycje, wynalazki i pewnego rodzaju dominacja technologiczna nad resztą świata - tłumaczył.

U nas w Polsce brakuje tego myślenia. My cały czas próbujemy budować bastion, który nie podda się zmianom. A wiemy, że śmierć i zmiana to dwie najpewniejsze rzeczy w świecie - podsumował prof. Bogdan Chojnicki.

