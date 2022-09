"Niemcy toczą grę o to, aby Donald Tusk wrócił do rządu w Polsce. Chcą mieć rząd, który będzie realizował ich cele, rząd kolonialny w Polsce. Dlatego blokują KPO" - stwierdził w RMF FM minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, pytany o środki z Krajowego Planu Odbudowy, które wciąż nie trafiły do Polski. "Dziwię się temu, że polski rząd ustępował przez dwa lata. Ten scenariusz, który dzisiaj się dzieje, był oczywisty dla mnie i Solidarnej Polski. Przestrzegaliśmy przed nim. Za pięknymi hasłami o praworządności kryły się brutalne cele polityczne - głównie Berlina, w stosunku do Polski, który chce tutaj zmienić władzę na taką, która będzie spolegliwa wobec Berlina, która nie będzie domagać się reparacji od Niemiec, która będzie się zgadzać na hegemonię Niemiec w Europie" - tłumaczył gość Krzysztofa Ziemca.

Mamy sytuację potężnego konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą. Jest wojna ekonomiczna - nawet Niemcy już przyznają, że taka się toczy i Unia Europejska. Wojna, jaką Putin prowadzi w obszarze energetyki, w obszarze gazu, ropy z Unią Europejską i z wolnym światem. W tych warunkach Polska powinna w pierwszej kolejności zawiesić politykę energetyczną unijną, która pomaga Putinowi - mówił w RMF FM minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Odniósł się również do sugestii, że Zjednoczona Prawica może przegrać kolejne wybory, jeśli do Polski nie trafią pieniądze z KPO. Nie byłbym takim pesymistą. Polacy widzą, że są te pieniądze wykorzystywane po to właśnie, aby wpłynąć na wynik wyborów, że to jest gra cyniczna, instrumentalna ze strony Unii Europejskiej - tłumaczył lider Solidarnej Polski.

Ważnym tematem rozmowy były też reparacje wojenne, których polskie władze chcą się domagać od Niemiec. Kiedy planowane jest formalne wystąpienie w tej sprawie? Liczę tutaj na inicjatywę ze strony pana premiera. W tej sprawie polski rząd powinien wystąpić z oficjalną notą do rządu niemieckiego. Będę miał okazję spytać pana premiera na najbliższej Radzie Ministrów, jaki jest plan działań w tej sprawie - tłumaczył Zbigniew Ziobro. W tej sprawie odpowiedzialność merytoryczną ma resort spraw zagranicznych - to są relacje dwustronne międzynarodowe - a nie resort sprawiedliwości - dodał. Sądzę, że pan premier jest najwłaściwszym adresem, aby z punktu widzenia formalnego polskie państwo podjęło działania. Będę oczekiwał, aby pan premier przedstawił nam taki plan - zapowiedział.

Krzysztof Ziemiec dopytywał swojego gościa, jak od strony prawnej może wyglądać walka o reparacje wojenne od Niemiec. Tak jak w relacjach ludzkich - warto starać się rozwiązać sprawę pozasądowo - ocenił szef resortu sprawiedliwości. Jeżeli ktoś komuś uczyni szkodę, krzywdę, to powinien tę szkodę i krzywdę wynagrodzić. Niemcy tej szkody i krzywdy nie wynagrodziły nigdy Polsce. Mamy tytuł moralny, aby domagać się odszkodowań. Nigdy nie oddadzą one ogromu strat, związanych zwłaszcza z mordami ponad 5 milionów Polaków - zauważył Ziobro. Powiązał też kwestię walki o reparacje z rosyjską inwazją na Ukrainę. Z uwagi na Ukrainę musimy pokazać, że tego rodzaju zbrodnie nie uchodzą płazem. Jeżeli Putin może wyciągnąć takie wnioski, że zbrodniarz nie ponosi odpowiedzialności, nie musi płacić za dokonane zbrodnie - to jest zachęta do kolejnych zbrodni, zniszczeń na wielką skalę - przekonywał.

Gospodarz rozmowy poprosił swojego gościa również o odpowiedź na pytanie, czy wierzy, że doczeka dnia, kiedy do Polski trafi odszkodowanie od Niemiec za wojenne zniszczenia. Słabi od razu rezygnują, podnoszą ręce do góry i wywieszają białą flagę - oświadczył Ziobro. My mamy moralny tytuł, żeby tych reparacji się domagać. Jakiegoś wyraźnego odszkodowania od strony niemieckiej myślę, że oczekiwać możemy, zwłaszcza jeżeli udałoby się zbudować jakąś koalicję międzynarodową - ocenił.