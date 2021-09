"Spór o Turów trzeba widzieć w szerszym kontekście wojny o energetykę, która odbywa się w Europie. Oczywiście to nie jest tak przedstawiane - mówi się o idei obrony klimatu. Ale tak naprawdę jest to wielka operacja Niemiec i Rosji" - mówi Gość Krzysztofa Ziemca Zbigniew Ziobro pytany o spór wokół kopalni Turów."Rzecz zmierza do tego, aby Polska w większym stopniu była zależna i kupowała, płaciła, aby ktoś na tym zarabiał. Tak naprawdę, jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to chodzi o pieniądze" - dodaje minister sprawiedliwości i prokurator generalny. "Polska do tej pory była samodzielna energetycznie, posiadała duże zasoby węgla. Polityka klimatyczna sprawia, że UE nakłada parapodatek i produkcja węgla przestaje się opłacać" – ocenia Ziobro.

