"Mamy taką nadzieję, że w poniedziałek dojdzie do porozumienia z Czechami ws. Turowa. Przedstawiliśmy Czechom bardzo dobrą propozycję. (...) Sprawy nabierają przyspieszenia" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. "Pieniądze nie są najważniejsze, najważniejsze, żeby było takie porozumienie, które będzie dla obu stron satysfakcjonujące" - dodaje gość Marka Tejchmana.

Piotr Wawrzyk / Leszek Szymański / PAP

Wiceszef MSZ ocenia, że przedłużanie sporu o Turów nikomu nie służy. "Powoli dojrzewa przekonanie, że nie jest ważne, kto po wyborach w (Czechach - przyp. red.) będzie rządził, ten ktoś musi mieć dobre stosunki z Polską. Brak porozumienia będzie nie na rękę dla wszystkich partii politycznych w Czechach" - stwierdza.



Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wiceszef MSZ o negocjacjach ws. kopalni Turów: Sprawy nabierają przyspieszenia

Kiedy polski premier spotka się z premierem Czech? "To będzie zależało od tego, jak będzie rozwijała się sprawa Turowa" - odpowiada Wawrzyk.

Gość Popołudniowej rozmowy pytany o to, dlaczego Mateusz Morawiecki nie pojechał na szczyt V4, mówi: "Nie jesteśmy z nikim pokłóceni. Na innych formułach spotkania byli przedstawiciele Polski (...) Premier nie pojechał, bo mamy spór z rządem czeskim. Chcieliśmy, by nasi partnerzy zrozumieli, że sprawa Turowa jest dla nas bardzo ważna". Przyznaje także: "Liczymy na to, że Czesi wycofają - w wyniku porozumienia z Polską - skargę i sprawy (Turowa - przyp) przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ogóle nie będzie".

Wkrótce cała treść rozmowy