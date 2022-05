"W ostatnich miesiącach ta narracja medialna była fałszywa, jakoby przez ustawę Zbigniewa Ziobro były blokowane pieniądze unijne. To nie była ustawa Zbigniewa Ziobro" - powiedział Michał Wójcik, minister w kancelarii premiera i poseł Solidarnej Polski w odpowiedzi na pytanie Krzysztofa Ziemca o poparcie SP dla prezydenckiego projektu zmian w Izbie Dyscyplinarnej. Jak zaznaczył "W 2017 roku Zbigniew Ziobro położył na stół rozwiązania dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym. One zostały zablokowane, zawetowane przez pana prezydenta i pan prezydent przedstawił swoją ustawę. Dzisiaj Pan prezydent składa poprawki do swojej ustawy, a nie ustawy Zbigniewa Ziobry".

W sytuacji, gdy jest wojna w Ukrainie, jest bardzo rozchwiana sytuacja w całej Europie, to się przekłada na różne sprawy, trzeba próbować znaleźć kompromis, i tego kompromisu my oczywiście szukamy, ale są pewne kwestie, od których odejść nie możemy - powiedział Michał Wójcik.

Współpracownik Zbigniewa Ziobry podkreślał znaczenie "tzw. testu bezstronności sędziego".

To jest przepis, który doprowadzi do chaosu w wymiarze sprawiedliwości, na to trudno się zgodzić, bo proszę sobie wyobrazić, że każdy będzie mógł złożyć wniosek o to, żeby sprawdzić, czy rozstrzygał w jego sprawie niezawisły sędzia. Przecież to jest paraliż wymiaru sprawiedliwości, my o tym wiemy - mówił Michał Wójcik.

Przedstawiciel Solidarnej Polski podkreślał również, że jego ugrupowanie nie zgodzi się na to, aby uznać prawo unijne ponad Konstytucją RP.

Nie chcemy, żeby w jakimkolwiek przepisie był chociażby cień podejrzenia, że prawo wspólnotowe jest ważniejsze niż polska konstytucja. Gdyby tak się stało, przetrącilibyśmy swój kręgosłup - stwierdził minister w kancelarii premiera.

Krzysztof Ziemiec pytał również przedstawiciela Solidarnej Polski o medialne doniesienia dotyczące tarć pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim i Zbigniewem Ziobro.

Dziennikarze od pierwszego roku ciągle mi zadają pytanie, kiedy upadnie koalicja, a ciągle wygrywamy wybory (...). Wsłuchuję się w głos Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobro, nie dziennikarzy - powiedział Michał Wójcik.

Wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry? Wójcik: to świadczy o słabości Donalda Tuska, który robi to ze strachu

"Te pieniądze się po prostu należą Polakom!" - tak minister w Kancelarii Premiera Michał Wójcik skomentował wstrzymanie wypłat z KPO. Polityk podkreślał, że jego partia od początku ostrzegała, że Komisja Europejska będzie wykorzystywała mechanizm "pieniądze za praworządność" przeciwko Polsce. Krzysztof Ziemiec zapytał swojego gościa, czy w obecnej sytuacji nie należy przyśpieszyć prac nad zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym. Michał Wójcik odpowiedział, że kompromis jest już blisko, ale są pewne kwestie, na które - w jego opinii - nie należy się godzić. I w ostrych słowach dodał: "nie można mieć gołębiego serca dla urzędników unijnych. Jaki jest powód, żeby Unia Europejska to blokowała? Jaki jest powód, żeby byle kto - mówię tu o niektórych parlamentarzystach unijnych, dyskutowali o moim kraju w Unii Europejskiej? to jest skandal!"

Byłego wiceministra sprawiedliwości zapytaliśmy, czy polski rząd wystąpił formalnie do Parlamentu Europejskiego, z prośbą o pomoc w związku z falą uchodźców z Ukrainy? "O ile wiem, pan premiera napisał list do pani von der Leyen w tym temacie. Odbyła się także dyskusja o tym na Radzie Ministrów, ale nie mogę zdradzać szczegółów" - powiedział Wójcik. Dodał także: "wiem jedno - do dziś nie wpłynęło ani jedni euro z Unii Europejskiej na pomoc uchodźcom".

"Jako Solidarna Polska uważamy, że pan Adam Glapiński dobrze wykonuje swoje zadania. Bardzo wysoko oceniamy jego kompetencje" - powiedział minister. Bez wahania wyjaśnił, że jego partia będzie głosowała za kolejną kadencją dla obecnego szefa NBP. Polityk stanął także w obronie prezesa Glapińskiego tłumacząc, że bezzasadne są oskarżenia o wysoką inflację. "A gdzie teraz nie ma wysokiej inflacji? Jak są wojny, to jest inflacja, przecież to jest normalne " - powiedział.

Koalicja Obywatelska zapowiedziała złożenie kolejnego wniosku o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wiceszef Solidarnej Polski stwierdził na naszej antenie, że te działanie świadczy o "słabości Donalda Tuska, który robi to ze strachu". Przyznał, że spodziewa się ostrej dyskusji w Sejmie, ale jednocześnie uważa, że jest to dobra okazja, aby zaprezentować izbie Sejmu i opinii publicznej "jak wiele robimy dla społeczeństwa".

Na koniec rozmowy Krzysztof Ziemiec zapytał Michała Wójcika, byłego wiceministra sprawiedliwości, czy uważa za sprawiedliwy wyrok zasądzony piosenkarce Beacie Kozidrak. Przypomnijmy, że artystka prowadziła auto mając dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Sąd wymierzył jej karę 50 tysięcy złotych grzywny oraz pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów. A jako okoliczność łagodzącą powołał się na dorobek artystyczny oskarżonej i jej zasługi dla polskiej kultury. Michał Wójcik w odpowiedzi stwierdził: jest to zbyt łagodny wyrok i niesprawiedliwy.