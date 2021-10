​Sobotnim gościem Krzysztofa Ziemca będzie prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef ludowców złożył w Sejmie wniosek o skrócenie kadencji parlamentu. Miałoby to doprowadzić do przedterminowych wyborów. Czy opozycja powinna do nich przystąpić zjednoczona? Kiedy miałoby to nastąpić, z uwagi na trwający stan wyjątkowy? O to wszystko zapytamy naszego gościa tuż po godz. 8:30.

REKLAMA