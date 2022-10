"To nie jest banalne pytanie, to jest bardzo ważna kwestia. Zanieczyszczenie powietrza jest źródłem bardzo wielu chorób, również śmierci" - tak Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek odpowiadał w RMF FM na pytanie ws. tego, czy smog ogranicza nasze prawa obywatelskie. "Dlatego bardzo istotne jest to, by dbać o czystość powietrza - to jest obowiązkiem władzy - i centralnej, i samorządowej. Trudno jest w obecnych okolicznościach osiągnąć te parametry (normy czystości powietrza - przyp. red.)" - podkreślał Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. "Zarówno ja, jak i moi poprzednicy staraliśmy się przypominać władzy o tym, że prawo do czystego środowiska, do czystego powietrza, to również prawo człowieka" - dodał.

Wideo youtube Krzysztof Ziemiec dopytywał prof. Więcka o proponowaną przez PiS zmianę przepisów ws. ograniczenia immunitetu sędziowskiego i poselskiego. Taka zmiana wymaga zmiany konstytucji - podkreślił Rzecznik Praw Obywatelskich. Immunitet sędziowski jest postrzegany jako jedna z gwarancji niezawisłości sędziów - zaznaczył. Prof. Więcek mówił, że równocześnie należałoby zastanowić się nad tym, czy nie wprowadzić do konstytucji pewnych gwarancji niezależności prokuratury. Zdarzają się w naszym kraju przypadki, w których sędziowie są pociągani do odpowiedzialności karnej za treść wydawanych orzeczeń. I to jest moim zdaniem niezgodne z zasadą niezawisłości sędziowskiej - dodał. W rozmowie pojawił się też temat obowiązku płacenia abonamentu. Zdaniem prof. Wiącka, na pewno potrzebne są tu zmiany prawne. Jak zaznaczył, ustawa budzi ogromne poczucie niesprawiedliwości. Ta regulacja opiera się na domniemaniu obowiązku opłaty abonamentu w sytuacji, gdy się posiada odbiornik radiowy lub telewizyjny. Natomiast bardzo wiele osób korzysta z radia lub telewizji nie posiadając odbiornika. Nie są zobowiązane w świetle obecnego prawa do zapłaty abonamentu. I to budzi wątpliwości osób, które zgłaszają się do RPO - mówił. Chodzi o zmiany ustawodawcze, tę ustawę trzeba uszczelnić, żeby nie budziła poczucia niesprawiedliwości i żeby system egzekwowania abonamentu był skuteczny. Powinna być gwarancja, że płaci go każdy zobowiązany, w sposób powszechny i sprawiedliwy - podkreślił. Zobacz również: Zgorzelski: PiS będzie robił wszystko, aby pozostać przy władzy