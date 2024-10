"Dziwię się, że jeszcze Zjednoczona Prawica nie zapukała do drzwi 'Solidarności' i nie zapytała kogo byśmy poparli. Jeśli prawica myśli, że wygra bez nas wybory prezydenckie, to się grubo myli" - powiedział Piotr Duda, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Był on Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Jak zauważył Duda, do tej pory prawica zawsze konsultowała swoje wybory z NSZZ "Solidarność".

Piotr Duda: Zjednoczona Prawica nie wygra bez nas wyborów Jakub Rutka / RMF FM "Zjednoczona Prawica nie wygra bez nas wyborów" Dziwię się, że jeszcze Zjednoczona Prawica nie zapukała do drzwi "Solidarności" i nie zapytała, kogo byśmy poparli. Jeśli prawica myśli, że wygra bez nas wybory prezydenckie, to się grubo myli - powiedział Piotr Duda, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Jak dodał Gość Krzysztofa Ziemca, "zawsze toczyły się rozmowy, a potem my popieraliśmy kandydatów prawicy". Z Andrzejem Dudą spisaliśmy tzw. umowę programową, czyli dokument określający, czego oczekujemy od prezydenta i co razem z "Solidarnością" chcemy, aby zrealizował podczas kadencji - mówił. Od przyszłego prezydenta oczekujemy utrzymania prospołecznych rozwiązań, które podpisał prezydent Andrzej Duda i odpowiedzialności za dialog społeczny - podsumował Piotr Duda. Krzysztof Ziemiec zapytał swojego gościa o to, kto według niego powinien startować na prezydenta z ramienia Zjednoczonej Prawicy. Piotr Duda stwierdził, że ma swojego faworyta, ale "nie chce spalić".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Duda: Zjednoczona Prawica nie wygra bez nas wyborów "Przed nikim nie zamykamy drogi" Krzysztof Ziemiec zapytał swojego gościa również o zawieszenie prawa do azylu. Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął strategię migracyjną.



Dla mnie sytuacja jest jasna. Dla mnie uchodźca jest uchodźcą wojennym, jeśli przyjeżdża i jest u nas legalnie i pracuje to podlega ochronie - skomentował Piotr Duda.



Jak dodał przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", "przed nikim nie zamykamy drogi. Jeśli cudzoziemiec ma zgodę na pobyt i pracę, to nie ma problemu".



"To wypowiedzenie nam wojny" Podczas sobotniej rozmowy padły pytania o zwolnienia grupowe w polskich firmach takich jak PKP Cargo i Poczta Polska. Piotr Duda odpowiedział, że "to wypowiedzenie wojny NSZZ 'Solidarność'".

Najlepiej uzdrawia się firmy, zaczynając od zwolnień grupowych i braku dialogu społecznego - powiedział Piotr Duda. Jak podkreślił Gość Krzysztofa Ziemca, "to jest jakaś zmowa". W większości zwalnia się członków "Solidarności" - zaznaczył.

Niejednokrotnie brakuje zwykłego trybu konsultacji ze strony pana Marcina Wojewódki, p.o. prezesa PKP Cargo. To pokazuje, co się dzieje w Polsce. Nikt nie reaguje. Co rusz są protesty "Solidarności", ale trzeba sobie jasno powiedzieć - ludzie się boją. A pan Wojewódka nie ma żadnych skrupułów. Zwalnia kobiety w ciąży, osoby objęte szczególną ochroną czy w wieku przedemerytalnym - komentował Piotr Duda.

Jak dodał Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, "nastały złe dni i miesiące dla pracowników firm takich jak PKP Cargo i Poczta Polska". Według Dudy, sytuacja PKP Cargo z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej dramatyczna.

"Solidarność" będzie walczyć o każdego pracownika. Nie podda się. Chcemy wykorzystać wszystkie możliwości dialogu społecznego. Jeśli się nie uda - wyjdziemy na ulicę - podsumował Piotr Duda.

"Trzeba zapytać Polaków, czy chcą pracować w niedziele"

Kiedy Krzysztof Ziemiec zapytał swojego gościa o liberalizację handlu w niedziele, Piotr Duda zapytał: "a czy ktoś zapytał Polaków, czy oni chcą pracować w niedziele?". Według przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", Polacy już się przyzwyczaili, że sklepy w niedziele są zamknięte i nie ma potrzeby liberalizacji handlu w te dni. Jak przypomniał Piotr Duda, za projekt obywatelski ograniczenia handlu w niedziele odpowiadała "Solidarność" i podpisało się pod nim 400 tys. osób. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej, a nawet cała lewica chce wprowadzić czterodniowy tydzień pracy, ale chce w niedziele posadzić za kasą kobiety, które nie mają z kim zostawić dzieci? To jest chore - skomentował Duda.

Czy czterodniowy tydzień pracy to dobry pomysł? Jak powiedział Gość Krzysztofa Ziemca, sam pomysł czterodniowego tygodnia pracy jest dobry, ale warto go dobrze przemyśleć.

Trzeba sobie jednak zadać pytanie - kto za piąty dzień pracy zapłaci? My chcemy mieć wolne i pracować tylko cztery dni, ale chcemy zarabiać tak, jakbyśmy pracowali pięć dni w tygodniu - stwierdził Piotr Duda.

Jak podkreślił przewodniczący NSZZ "Solidarność", "jako związkowiec powinienem być za tym rozwiązaniem, tylko dziś sytuacja jest trudna. Tam, gdzie można dać ludziom odpocząć - jak najbardziej należy go wprowadzić - dodał.

Rozmowa odbyła się w Narodowy Dzień Pamięci Duchowych Niezłomnych. Święto jest obchodzone w rocznicę porwania i męczeńskiej śmierci kapelana "Solidarności" ks. Jerzego Popiełuszki. Jak przypomniał Gość Krzysztofa Ziemca, rok 2024 jest rokiem ks. Jerzego Popiełuszki, a kapłan jest patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Nigdy nam nie wolno zaprzestać walki o prawdę i wolność - to, według Piotra Dudy, słowa ks. Jerzego Popiełuszki na obecne trudne czasy.