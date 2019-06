"Dla mnie to duże wyróżnienie” – tak wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, komentuje pojawienie się jego osoby na giełdzie nazwisk kandydatów na nowego szefa MSWiA. „To w moim przekonaniu docenienie mojej pracy, to jest duże wyróżnienie” – przyznał Szefernaker. Dodał równocześnie: „w polityce ważna jest cierpliwość, pokora”. „Potrzebni są w rządzie ludzie doświadczeni, ludzie, którzy mają doświadczenie polityczne” – stwierdził. Zapowiedział też, że rekonstrukcja gabinetu Mateusza Morawieckiego obejmie też wiceministrów. "Cieszę się, że w rządzie oprócz tych osób doświadczonych, które zbierały doświadczenie polityczne i w PiS, i w Porozumieniu Centrum, to będą także zmiany wśród wiceministrów i tam będzie wiele młodych osób – pokolenie 30- i 40-latków. Trzeba połączyć w tej drużynie doświadczenie z młodością” – uważa gość Krzysztofa Ziemca.

Krzysztof Ziemiec: Pamięta pan, jaki dziś mamy dzień?

Pawel Szefernaker: Oczywiście, już jakąś godzinę temu swojego malucha, Stasia. W sobotę wyjątkowo, bo przychodziłem do pana, do radia i od godziny się cieszy prezentem z okazji Dnia Dziecka. Pozdrawiam Stasia, który aż tata wróci, ale pozdrawiam również wszystkie dzieci, które dzisiaj obchodzą Dzień Dziecka.

Zapraszamy do ogrodów pana premiera dzisiaj. W kancelarii premiera od 10:00 Dzień Dziecka. Wszystkie ministerstwa, strażacy, służby mundurowe przygotowują atrakcje dla dzieci. Po godzinie 10:00 zapraszamy w ogrody kancelarii premiera.

Panie ministrze, a dlaczego ten dzień jest narodowy a nie międzynarodowy, tak jak był przez lata?

Panie redaktorze, jest po prostu Dzień Dziecka. Co roku jest jakieś hasło związane z Dniem Dziecka. W tym roku rzeczywiście ta impreza w ogrodach premiera ma nazwę narodowego, ale jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. Wszystkie dzieci nasze są - była kiedyś taka piosenka. Trzeba życzyć wszystkim dzieciom, żeby miały wspaniałe dzieciństwo. Ja jako ojciec jestem bardzo ubogacony tym, że mam dziecko i że mogę wrócić do domu i spędzać z nim czas.

Potwierdzam, potwierdzam, jako ojciec trójki dzieci. Panie ministrze, nie zawsze jest tak wesoło, kiedy jest się młodym. Ostatnio w szkołach dochodziło do bardzo różnych sytuacji. Rzecznik Praw Dziecka zaproponował wczoraj, żeby młodzież przechodziła szkolenia antyterrorystyczne. Z pana punktu widzenia, ministerstwa, w którym pan pracuje, to dobry pomysł?

Jest to tematy wart rozważenia w przyszłości. Żyjemy w świecie, który się zmienia. Inaczej wyglądał program nauczania parę lat temu. Inaczej, kiedy nasi rodzice się uczyli. Dziś mamy w ramach podstawy programowej inne, dostosowane do potrzeby XXI wieku działania.

Kto miałby takie szkolenia prowadzić? Policjanci, żołnierze?

Policjanci mają wiele takich zadań edukacyjnych w szkole, tak więc policja już to robi na co dzień. Być może trzeba o tym rozmawiać, ale nie należy też wprowadzać paniki, panie redaktorze. Te przypadki, o których mówimy, to są przypadki pojedyncze, które się zdarzają. Na świecie jest ich dużo więcej. Trzeba to obserwować, ale też nie wprowadzać paniki, a z drugiej strony przystosowywać młodzież do problemów współczesnego świata.

To teraz porozmawia my o tym, co będzie. Co będzie po niedzieli, od poniedziałku, wtorku, czyli zmiany w rządzie. Grawerują już nowe tabliczki w pana resorcie?

Czekamy. Pan premier podejmie decyzje, przekaże je opinii publicznej, wtedy będą nowe tabliczki u nas w resorcie w związku z wyborem pana ministra Joachima Brudzińskiego (na europosła - red.). To jest naturalna zmiana.

