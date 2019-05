"Decyzję o tym, kto będzie poparty w wyborach prezydenckich będzie podejmować gremium komitetu politycznego, być może nawet całej rady politycznej. Na dziś wydaje się, że nie ma alternatywy dla Andrzeja Dudy, ale to nie jest jeszcze decyzja. To jest nasze przekonanie" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Suski - szef gabinetu politycznego premiera.

Sądzę, że to nie będzie zaskakujące - stwierdził szef gabinetu politycznego premiera pytany o rekonstrukcję rządu. Jest program Prawa i Sprawiedliwości. Przyjdą koleżanki i koledzy, którzy są kompetentni - dodał. Jest to rząd partyjny. To nie jest rząd bezpartyjnych fachowców, więc znaczenie personalne ma o tyle, żeby to byli ludzie, którzy wiedzą, jaki jest program Prawa i Sprawiedliwości i żeby byli kompetentni - podkreślił.

Robert Mazurek, RMF FM: Znak, że kampania się skończyła i można już pana pokazywać, bo wcześniej jakoś nie mogliśmy się doprosić. Chowają pana na czas kampanii?



Marek Suski: (śmiech) Nie sądzę.



A nie pozwalali panu przyjść.



No tak mówili, że pan czasami zadaje takie trudne pytania. Ja mówię: ja się cieszę, dziennikarz powinien być od trudnych pytań.



W życiu nie zadałem trudnego pytania. Same łatwe.



Akurat o panu mówią, że jest pan jednym z takich bardziej dociekliwych dziennikarzy. A to jest akurat laurka.





To źli ludzie.



To nie ludzie, to wilki, tak.



A propos laurek: ma pan szansę wykazać się, nie zmalować, ale powiedzieć laurkę - równo 4 lata temu Ryszard Petru - na Torwarze, niedaleko stąd, od naszego studia - zakładał Nowoczesną. Rocznica...



Na Torwarze.



Na Torwarze.



To nie jest chyba najlepsze miejsce do zakładania partii.



Dlaczego? Piękne koncerty, miejsce sukcesów sportowych...



No nie skończyło się najlepiej.



Jeszcze się nie skończyło...No jak to, Petru przecież został wyrzucony ze swojej partii.



Och, ale Nowoczesna ciągle żyje, Ryszard Petru żyje.



Jak to żyje? Już pochłonięta przez PO. Mówili, że to była taka przystawka, ale Schetyna już schrupał...



Złośliwości, złośliwości, złośliwości.



Dlaczego? To jest w przymrużeniem oka. Tak jak zresztą skończyła się inicjatywa pana Petru i te wszystkie jego genialne wypowiedzi.



A dlaczego im nie wyszło pana zdaniem?



Wie pan, myślę, ze katastrofą wizerunkową było to, kiedy oni próbowali mówić, że trzeba dyktaturę obalić siłą, że tu pucz, tu w Sejmie...



Bez przesady, nigdy nie mówili o obalaniu niczego siłą...



... że tu będziemy czuwać w dzień i w nocy w tej izbie poselskiej... Petru ze swoją koleżanką pojechali na Maderę. Pojawiły się zdjęcia w internecie i ludzie powiedzieli: No jak to, tu walczą niby z dyktaturą, a tam sobie jeżdżą na weekendzik. I to był początek końca.



4 czerwca we wtorek ma odbyć się - przynajmniej tak mówią wszyscy - rekonstrukcja rządu. No i teraz trwa zabawa pt. kto powie więcej nie mówiąc niczego, czyli już słyszymy jak politycy mówią, że będzie szeroka albo zaskakująca albo że będzie dużo kobiet. To co powie Marek Suski?



Ja sądzę, że to nie będzie zaskakujące, ponieważ nie są najważniejsze personalia, jest program PiS. Przyjdą koleżanki, koledzy, którzy są kompetentni, którzy będą po prostu zastępować tych ministrów, którzy odchodzą.



W gruncie rzeczy wszystko jedno, i tak rządzi Jarosław Kaczyński.



Jest program PiS, to jest rząd partyjny, to nie jest rząd bezpartyjnych fachowców. Więc znaczenie personalne ma o tyle, żeby to byli ludzie, którzy wiedzą, jaki jest program PiS. Żeby byli kompetentni.



Uroczystość zaprzysiężenia nowych ministrów będzie rzeczywiście we wtorek?



