"Słyszałem wypowiedź pana Gramatyki, który sformułował tezę, że na pewno się jakiś paragraf znajdzie na Sasina. To są dobre, stalinowskie wzorce, kiedy mówiono: dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie" - mówił w RMF FM były wicepremier Jacek Sasin, odnosząc się do zapowiedzi rozliczenia polityków Prawa i Sprawiedliwości przez większość sejmową. "Jestem gotów do tego, żeby na każde pytanie odpowiedzieć. Nie mam nic do ukrycia" - zapewniał, odnosząc się do powołania przez Sejm komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych.

Wideo youtube Jacek Sasin zapewniał w RMF FM, że Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na zmierzenie się z tematem wyborów korespondencyjnych, czego dowodem ma być głosowanie za powołaniem komisji śledczej w tej sprawie. Jak tłumaczył, wokół tego tematu "narosło tak wiele nieprawd, że być może komisja będzie dobrym forum, żeby te nieprawdy obalić". Zawsze mówię, że nie chciałbym występować w roli wróżki czy przepowiadającego przyszłość. Trudno być optymistą przed poniedziałkiem - mówił w RMF FM Jacek Sasin, pytany o szanse na uzyskanie wotum zaufania dla nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Zawsze do końca trzeba walczyć, próbować tę większość zbudować. To jest nasze zobowiązanie wobec wyborców - podkreślał były minister aktywów państwowych. Sasin nie chciał ujawnić, czy PiS przeciągnął kogoś z większości sejmowej na swoją stronę, by zwiększyć szanse na sukces w poniedziałkowym głosowaniu. Nie chciałbym wdawać się w tego typu dywagacje. Polityka jest pełna zaskoczeń - stwierdził enigmatycznie gość Krzysztofa Ziemca. Najbliższa nam jest Trzecia Droga, a w ramach Trzeciej Drogi - Polskie Stronnictwo Ludowe. Światopoglądowo jesteśmy najbliżej. Dogadanie się byłoby dobre dla Polski - dodał. Zobacz również: Sebastian Skuza nowym wiceszefem KNF

