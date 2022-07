"Ten pomysł urodził się w głowie Igi w marcu. Iga chciała coś takiego zorganizować. To jest jej event, ona bezpośrednia lobbowała za tym, żeby to zrobić i to tak miało wyglądało" - tak o planowanym na 23 lipca meczu charytatywnym mówił Tomasz Świątek, ojciec Igi, który był gościem Pawła Pawłowskiego w Rozmowie w południe w RMF FM. Świątek mówił również m.in. o tym, czy Iga będzie miała możliwość wzięcia udziału w pierwszym meczu Roberta Lewandowskiego w Barcelonie oraz o wakacjach tenisistki.

Tomasz Świątek: Pomysł na mecz charytatywny urodził się w głowie Igi w marcu Jakub Rutka / RMF FM Tomasz Świątek na pytanie o to, kto jest najlepszym sportowcem w Polsce - Iga Świątek czy Robert Lewandowski - odpowiedział, że "oboje są dobrymi sportowcami, ale nie licytowałbym się absolutnie, bo to są dwie różne dyscypliny". Oczywiście postawię na córkę, bo jak mogę inaczej - dodał. Tomasz Świątek mówił, że "będzie ciężko", jeśli chodzi o ewentualną obecność Igi na debiucie Lewandowskiego. Iga ma dosyć napięty kalendarz i w tym momencie, po krótkim urlopie, wraca przez nasz turniej do rozgrywek, a później rusza do Ameryki przez Kanadę - mówił Tomasz Świątek.

Jak dodał, Idze Świątek "udało się odpocząć" w wakacje. Iga jest zadowolona, że miała parę chwil, które mogła przeznaczyć na coś innego niż tenis - powiedział tata tenisistki. Świątek: Porażka Igi w Wimbledonie nie ma znaczenia Będę bronił kibiców. To raczej dziennikarze napompowali ten balonik, to raczej dziennikarze robili statystki, ile i z kim się Iga ściga. Iga się z nikim nie ścigała. Miała super serię. I ta seria jest rewelacyjna. Po meczu, który Iga przegrała, było widać, że ta trawa w tym roku nie pasowała Idze, nie mogła się tam odnaleźć. To że akurat przegrała na trawie, nie ma według mnie żadnego znaczenia. Tak się zdarzyło i koniec, kropka. Każda seria się zawsze kończy. Nie widzę w tym większego problemu. Na pewno otwiera się następny rozdział, który Iga będzie chciała kontynuować - mówił Tomasz Świątek o niedawnej przegranej Igi Świątek na Wimbledonie. Paweł Pawłowski zapytał swojego gościa także o turniej charytatywny, który najlepsza tenisistka organizuje w najbliższy weekend w Krakowie. Pieniądze zebrane podczas zawodów mają trafić do dzieci w Ukrainie. Zamysł jest taki - z obliczeń, który robił sztab, że to ma być w granicach 4 mln zł - odpowiedział Świątek. Iga Świątek zaprasza na mecz charytatywny Już w sobotę 23 lipca Iga Świątek zagra w Krakowie przeciwko Agnieszce Radwańskiej. Będzie to mecz charytatywny. Wybitne polskie tenisistki zmierzą się w szczytnym celu - dla najmłodszych Ukraińców. Na korcie pojawi się więcej znanych tenisistów, a gościem specjalnym będzie Andrij Szewczenko. RMF FM przygotował niespodziankę dla słuchaczy. To wejściówki na mecz, który rozegrany zostanie w Tauron Arenie Kraków. Tutaj znajdziecie informację, jak je zdobyć. Zobacz również: Charytatywny mecz "Iga Świątek i Przyjaciele". Ostatnie dni na zakup biletu!

