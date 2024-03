Punktualnie o 4:06 rozpoczęła się astronomiczna wiosna. Właśnie wtedy Słońce przeszło przez punkt równonocy wiosennej, tzw. punkt Barana. Od tego momentu noce stają się krótsze od dni.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Okrąg, po którym pozornie porusza się Słońce po niebie w ciągu roku, nazywany jest ekliptyką. W płaszczyźnie ekliptyki zawarta jest orbita Ziemi. Jest jeszcze drugi astronomiczny układ współrzędnych, w którym występuje równik niebieski. Z uwagi na to, że oś obrotu Ziemi (a tym samym także równik, który jest prostopadły do osi obrotu) jest nachylona względem płaszczyzny ekliptyki, to równik niebieski i ekliptyka przecinają się w dwóch punktach. Jeden z nich to punkt Barana, a drugi to punkt Wagi.

Definicja początku astronomicznej wiosny jest związana z przejściem Słońca przez taki punkt przecięcia. W tym przypadku jest to punkt Barana. Przy czym wiosna zaczyna się wtedy na półkuli północnej, natomiast na półkuli południowej rozpoczyna się jesień.

W momencie, gdy Słońce znajduje się w punkcie Barana, zachodzi zrównanie dnia z nocą, czyli równonoc. Od tego momentu noce są już krótsze od dni. Czas, kiedy możemy podziwiać obiekty na nocnym niebie, będzie ulegał skróceniu wraz z upływem kolejnych dni wiosny. Gdy na początku marca wynosił on około 12 godzin, to na koniec kwietnia będzie to już mniej niż 8 godzin.

Kalendarzowa wiosna zacznie się natomiast jutro, 21 marca i potrwa do 21 czerwca. Wyróżniamy też wiosnę termiczną - wtedy gdy przez co najmniej 5 dni średnia dobowa temperatura powietrza wynosi od 5 do 15 stopni Celsjusza. Trwa już też wiosna meteorologiczna - ona zaczęła się 1 marca i zakończy 31 maja.