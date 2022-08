Dziś mija pół roku od wybuchu wojny na Ukrainie, którą Władimir Putin planował zakończyć zwycięstwem w ciągu kilku dni. Co dziś dzieje się na Ukrainie? W jakiej fazie jest wojna? Czy widać perspektywę końca i czy wycofanie się Rosji jest w ogóle możliwe? Jakie skutki ekonomiczne dla Ukrainy, Rosji i świata przyniosło ostatnie pół roku? O to Roch Kowalski pytał gości Debaty w RMF FM: politolożkę prof. Katarzynę Pisarską, gen. Bogusława Packa i ekonomistę dr. Łukasza Rachela. Połączyliśmy się także z naszym dziennikarzem Mateuszem Chłystunem, który od początku wojny obserwuje to, co dzieje się na Ukrainie.

"Wojną zmęczeni są Ukraińcy i Ukraina, ale też Rosjanie i Federacja Rosyjska, która słabnie i nie ma takiego potencjału, jak na początku" - powiedział w Specjalnej Debacie RMF FM poświęconej rosyjskiej inwazji na Ukrainę gen. Bogusław Pacek. "Federacja Rosyjska zrobi wszystko, by rozstrzygnąć losy tej wojny na wiosnę 2023 roku. Teraz najważniejsze dla niej jest zmaganie energetyczne, gospodarcze z Europą Zachodnią. Rosjanie zrobią wszystko, by podzielić Zachód. Zobaczymy, na ile im się to uda, a na ile nie. Wierzę, że nie, ponieważ solidarność Zachodu jest znaczna" - dodał. Prof. politologii Katarzyna Pisarska podkreśliła, że wojna wywróciła światowy porządek do góry nogami. "Właściwie 24 lutego obudziliśmy się w innym świecie, gdzie nawet państwa, które od lat prowadziły przyjazną politykę wobec Rosji, mówię o zachodnich państwach, musiały przewartościować tę politykę. Nie ma powrotu do takiego business as usual" - mówiła. "Oczywiście są wyzwania, takie jak kryzys energetyczny. Rosja wyciągnęła kolejną broń, broń gazową i wiele zależy od tego, jak przygotujemy się na tę zimę i jak nasze społeczeństwa zniosą trudności wynikające z wojny. Bo tylko mając tę jedność wewnątrz państw możemy kontynuować współpracę i wsparcie dla Ukrainy" - podkreśliła Pisarska. Opracowanie: Adam Zygiel