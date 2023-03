Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Porozmawiamy m.in. o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym i czekającym w nim prezydenckim wniosku dotyczącym zgodności z konstytucją nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Sebastian Kaleta / Piotr Szydłowski / RMF FM

We wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że prezesem TK jest Julia Przyłębska, a "każdy, kto to kwestionuje, po prostu kwestionuje obowiązujące prawo". Opowiedział się tym samym przeciwko stanowisku grupy sędziów Trybunału (w tym kojarzonego z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą Bogdana Święczkowskiego), którzy uważają, że kadencja Przyłębskiej na funkcji prezesa TK upłynęła w grudniu zeszłego roku. A jakie jest w tej sprawie zdanie wiceministra Kalety? Kiedy według niego TK może się zająć nowelą ustawy o SN, która miała odblokować dla Polski środki z unijnego Funduszu Odbudowy? To pytania, które Roch Kowalski zada swojemu gościowi.

Z Sebastianem Kaletą porozmawiamy ponadto o forsowanym przez Pawła Kukiza projekcie ustawy o sędziach pokoju. Projekt krytykuje minister Ziobro - jego zdaniem zaproponowane w nim rozwiązania są kosztowne i "destrukcyjne dla sądownictwa". Czy Solidarna Polska całkowicie wyklucza możliwość poparcia projektu, czy może jednak dałoby się go tak zmienić, by Ziobro i jego współpracownicy podnieśli za nim rękę w Sejmie?

Tematem rozmowy będą także przygotowania do październikowych wyborów parlamentarnych. Czy Zjednoczona Prawica rzeczywiście rozważa podniesienie o 200 złotych świadczenia "500 plus"?

Zapraszamy do RMF FM, internetowego Radia RMF24, do rmf24.pl oraz do naszych mediów społecznościowych tuż po godz. 12.00!