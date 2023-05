"Przepisy europejskie zupełnie uniemożliwią wypłatę środków z KPO po tym, co zrobił Andrzej Duda w poniedziałek podpisując ustawę 'lex Tusk'. Co więcej, będzie taki sam problem, póki ta komisja ds. wpływów będzie funkcjonowała, jeśli chodzi o fundusze strukturalne" - prognozował w Rozmowie w południe w RMF FM Jan Vincent Rostowski.

Jan Vincent Rostowski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Krzysztof Berenda zwrócił uwagę, że opozycja grzmi o "końcu demokracji w Polsce" i o prawie rodem z Białorusi - to wszystko w kontekście ustawy "lex Tusk". Tymczasem polski złoty się trzyma, obligacje stabilne, a rynek nie panikuje. Kiedy zatem możemy spodziewać się reakcji?

(Polski złoty - przyp. red.) się trzyma, bo rynek tego jeszcze nie zaabsorbował. Podobną sytuację mieliśmy w Turcji. Póki trwała kampania wyborcza, lira turecka się trzymała. A potem, gdy Erdogan wygrał, to waluta mocno się sypnęła. Ostatnie 8 lat były dla PiS łatwe gospodarczo, bo mieliśmy czas koniunktury. Erdogan miał w pewnym sensie większe osiągnięcia, bo musiał wyprowadzić gospodarkę turecką na prostą, czego PiS nie musiał, bo myśmy przekazali finanse publiczne i gospodarkę w bardzo dobrym stanie - tłumaczył Rostowski.

Wartość złotego utrzymuje się też przez nadzieję, że demokracja powróci do Polski. Myślę, że bardziej wnikliwi obserwatorzy wiedzą, że PiS się nie opamięta, bo ewidentnie wpadł w kompletną panikę widząc, że władza ucieka mu przez palce - dodał.

Według najnowszych sondaży PiS wygrywa wybory, ale nie ma większości umożliwiającej samodzielne rządzenie. Czy opozycja będzie w stanie się zjednoczyć w tej sytuacji?

Opozycja jest absolutnie dogadana, że będzie rządziła razem. Nie jest przesądzone, że będzie jedna lista, ale że będzie trzeba razem rządzić jest niedwuznacznie akceptowane przez wszystkie 4 partie opozycji demokratycznej. I te 4 partie w ostatnim sondażu miałyby 248 mandatów, czyli większość nad PiS 36 posłów - wyjaśnia były wicepremier.



Co dalej z ustawą o komisji ds. wpływów rosyjskich?

Prowadzący rozmowę pytał gościa o to, jaki potencjalny wpływ na naszą gospodarkę może mieć podpisanie przez Andrzeja Dudę ustawy o powołaniu komisji weryfikacyjnej ds. wpływów rosyjskich.

Nie ma z czego się cieszyć. Przepisy europejskie zupełnie uniemożliwią wypłatę środków z KPO po tym, co zrobił Andrzej Duda w poniedziałek podpisując ustawę "lex Tusk". Co więcej, będzie taki sam problem, póki ta komisja będzie funkcjonowała, jeśli chodzi o fundusze strukturalne, czyli główne fundusze. Mateusz Morawiecki - i słusznie - zgodził się na mechanizm warunkowości. To 770 mld euro. Za te pieniądze można by zbudować 3 tysiące najnowocześniejszych szpitali - prognozuje były minister.

Kiedy zatem możemy spodziewać się tąpnięcia gospodarki?

Problem z rynkami polega na tym, że rynki powoli dochodzą do pewnych wniosków, a jak już dojdą, to wszystko rusza lawinowo. Dlatego wartość waluty tureckiej spadła o 90 proc. Te zawirowania są niesłychanie niszczące dla tureckiej gospodarki. Nie chcę prognozować, w którym momencie to się stanie, ale nawarstwienie - po pierwsze braku środków z KPO. Gdyby PiS wygrał, albo tuż przed albo tuż po (wyborach - przyp. red.) to nastąpi ostre tąpnięcie złotego, co nakręciłoby inflację - stwierdził Rostowski.

Jest też inne zagrożenie

Jeśli PiS spróbuje wykluczyć z gry wyborczej swoich przeciwników, wówczas wejdą w grę względy bezpieczeństwa - a to bardzo poważne - alarmuje Rostowski, który twierdzi, że jest jasne, iż NATO broni dzisiaj Ukrainy dlatego, że to "demokracja zaatakowana przez kraj autorytarny".

Ambasador USA w Polsce napisał już w kontekście "Lex Tusk" list, w którym zawarł słowa o tym, że Stany Zjednoczone bronią krajów, które wyznają podobne wartości. Rostowski obawia się, że upadek standardów demokratycznych w naszym kraju spowoduje odwrócenie się od nas sojuszników i zagrożenie dla kwestii bezpieczeństwa kraju.

Jest jeszcze jeden problem. Postępująca utrata zaufania strony amerykańskiej do rządu polskiego. To już było widać w kontekście poprzedniego listu ambasadora, dotyczącego tego, że różne działania w Polsce rządu i parlamentu mogą zagrozić bezpieczeństwu amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce - w ten sposób były wicepremier skomentował korespondencję Marka Brzezińskiego do marszałek Elżbiety Witek, w której ambasador interweniował w sprawie ustawy o wieczystej dzierżawie, która może spowodować przejęcie strategicznych majątków państwa przez niepożądane siły - np. chińskie.