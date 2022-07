"Fale upałów będą coraz częściej występowały także w Polsce" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM prof. Zbigniew Karaczun z SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej. "Przypuszcza się, że w Polsce, w Warszawie może temperatura dochodzić do 43 stopni. Myślę, że niestety nie jest to jednoroczna anomalia. To jest skutek zmiany klimatu, będzie się to powtarzało coraz częściej" - dodawał.